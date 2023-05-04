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MARTY FRIEDMAN на бейсбольном матче



Marty Friedman вместе с Aikawa Nanase выступил на разогреве перед бейсбольным матчем между Yokohama DeNA Baystars и Tokyo Yakult Swallows 25 апреля на Yokohama Stadium, Йокогама, Япония. Профессиональное видео доступно ниже.







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