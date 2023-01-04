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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 21
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 19
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Marty Friedman

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|||| 4 янв 2023

MARTY FRIEDMAN недоволен списком лучших вокалистов



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MARTY FRIEDMAN выразил недовольство из-за того, что в списке лучших вокалистов по версии Rolling Stone Bob Dylan оказался выше Элвиса:

«Нисколько не удивлен, если учесть источник. Если СМИ использует "sui generis" для описания самого влиятельного певца всех времен, то оценку этого СМИ следует принимать очень скептически. Тут и обсуждать то больше нечего».

Not surprised at all, consider the source. If a media outlet uses "sui generis" to describe the most influential singer of all time, said media outlet`s assessment should be taken with a grain of salt the size of Iceland. Nothing to see here.






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4 янв 2023
T
Toney Moon
Фридман недоволен тем, что в списке Мастейн находится ниже Гданська.

просмотров: 1167

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