4 янв 2023



MARTY FRIEDMAN недоволен списком лучших вокалистов



MARTY FRIEDMAN выразил недовольство из-за того, что в списке лучших вокалистов по версии Rolling Stone Bob Dylan оказался выше Элвиса:



«Нисколько не удивлен, если учесть источник. Если СМИ использует "sui generis" для описания самого влиятельного певца всех времен, то оценку этого СМИ следует принимать очень скептически. Тут и обсуждать то больше нечего».

Not surprised at all, consider the source. If a media outlet uses "sui generis" to describe the most influential singer of all time, said media outlet`s assessment should be taken with a grain of salt the size of Iceland. Nothing to see here.













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