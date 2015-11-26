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MARTY FRIEDMAN : «Мне повезло с пандемией»



В рамках беседы с "Paltrocast With Darren Paltrowitz" MARTY FRIEDMAN ответил на вопрос, как он использовал время, появившееся из-за отсутствия гастролей:



«Я хорошо держался. Мне повезло. Многие мои друзья ездили в турне, а потом всё пошло прахом, или, что ещё хуже, прямо перед туром, когда ты репетировал и занимался предварительной подготовкой, арендовал оборудование, машины и всё такое, а потом всё накрылось. Я слышал ужасные истории. У меня ничего подобного не было. У меня был тур, который отменили ещё до того, как мы начали тратить деньги. И у меня были отложены гастроли, была отложена церемония открытия Токийского марафона. Но кроме этого мне действительно повезло. Это дало мне гораздо больше времени для работы над "Tokyo Jukebox 3". Моя семья здорова, я здоров, и у меня было много времени, чтобы сделать работу, которую нужно было сделать с "Tokyo Jukebox 3", двумя видеоклипами и многими другими проектами, которые, честно говоря, не были бы сделаны, если бы не COVID. Так что я почти благодарен. Я не благодарен за то, как это получилось, но я благодарен за тот отрезок времени, который позволил мне заняться другой работой. Так что я один из тех, кому очень повезло».







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