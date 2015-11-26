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Marty Friedman

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28 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Мне повезло с пандемией»

22 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о «шреддинге»: «Играть медленно в тысячу раз сложнее, чем быстро»

23 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, как Япония справляется с коронавирусом

26 мар 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

19 фев 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

4 янв 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Да я с детства за METALLICA!»

28 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, что было сложнее всего при переезде в Японию

25 дек 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH — о гитаристе MEGADETH

17 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Сейчас я более уверен в себе как фронтмен»

10 дек 2020 : 		 Новый год с MARTY FRIEDMAN'ом

22 окт 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 окт 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN в видео FENDER

16 сен 2020 : 		 Какие песни вошли в новую работу MARTY FRIEDMAN

15 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о первых песнях

1 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN выпустит альбом осенью

8 авг 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом

30 июл 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о 10 самых раздражающих вещах при записи и в турах

17 июл 2020 : 		 Видео от MARTY FRIEDMAN

2 июн 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN и APOLO 7

26 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN сотрудничает с колумбийской группой APOLO 7

8 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Документальный фильм выйдет в следующем году»

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от MARTY FRIEDMAN

22 апр 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, что делает на карантине

26 дек 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о своей группе: «Они затмевают меня каждый вечер»

7 дек 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о работе с JASON'ом BECKER'ом

6 дек 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH MARTY FRIEDMAN: «Наркотики для меня — большая глупость»
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MARTY FRIEDMAN: «Мне повезло с пандемией»



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В рамках беседы с "Paltrocast With Darren Paltrowitz" MARTY FRIEDMAN ответил на вопрос, как он использовал время, появившееся из-за отсутствия гастролей:

«Я хорошо держался. Мне повезло. Многие мои друзья ездили в турне, а потом всё пошло прахом, или, что ещё хуже, прямо перед туром, когда ты репетировал и занимался предварительной подготовкой, арендовал оборудование, машины и всё такое, а потом всё накрылось. Я слышал ужасные истории. У меня ничего подобного не было. У меня был тур, который отменили ещё до того, как мы начали тратить деньги. И у меня были отложены гастроли, была отложена церемония открытия Токийского марафона. Но кроме этого мне действительно повезло. Это дало мне гораздо больше времени для работы над "Tokyo Jukebox 3". Моя семья здорова, я здоров, и у меня было много времени, чтобы сделать работу, которую нужно было сделать с "Tokyo Jukebox 3", двумя видеоклипами и многими другими проектами, которые, честно говоря, не были бы сделаны, если бы не COVID. Так что я почти благодарен. Я не благодарен за то, как это получилось, но я благодарен за тот отрезок времени, который позволил мне заняться другой работой. Так что я один из тех, кому очень повезло».

MARTY FRIEDMAN On How He Has Dealt With Pandemic:





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