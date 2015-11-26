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Marty Friedman

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14 авг 2021 : 		 Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов

3 авг 2021 : 		 Обучающее видео от MARTY FRIEDMAN

30 июл 2021 : 		 Кавер-версия CROWDED HOUSE от MARTY FRIEDMAN

28 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Мне повезло с пандемией»

22 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о «шреддинге»: «Играть медленно в тысячу раз сложнее, чем быстро»

23 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, как Япония справляется с коронавирусом

26 мар 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

19 фев 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

4 янв 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Да я с детства за METALLICA!»

28 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, что было сложнее всего при переезде в Японию

25 дек 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH — о гитаристе MEGADETH

17 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Сейчас я более уверен в себе как фронтмен»

10 дек 2020 : 		 Новый год с MARTY FRIEDMAN'ом

22 окт 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 окт 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN в видео FENDER

16 сен 2020 : 		 Какие песни вошли в новую работу MARTY FRIEDMAN

15 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о первых песнях

1 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN выпустит альбом осенью

8 авг 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом

30 июл 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о 10 самых раздражающих вещах при записи и в турах

17 июл 2020 : 		 Видео от MARTY FRIEDMAN

2 июн 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN и APOLO 7

26 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN сотрудничает с колумбийской группой APOLO 7

8 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Документальный фильм выйдет в следующем году»

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от MARTY FRIEDMAN

22 апр 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, что делает на карантине
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Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов



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MARTY FRIEDMAN в рамках недавнего интервью сообщил, что работа над документальным фильмом "Spacefox" (ранее планировалось название "Hebi Metal San"), завершена:

«Всё это длится с 2016 года. Они снимали, снимали и снимали... Примерно в 2019 году они собрали основную часть. Когда в 2016 году я совершил свой первый настоящий тур по Америке после 10-летнего пребывания в Японии, они освещали это в начале, а потом они приехали в Японию и сняли основной сегмент. Им оставалось снять только самый конец, а потом началась пандемия.

Последние четыре года я играл на церемонии открытия Токийского марафона, и я должен был играть в 2020 году, и съёмочная группа собиралась приехать в Японию и снять это, и это должен был быть грандиозный финал. А затем, возможно, я мог кое-что сделать на Олимпиаде и хотя это не было подтверждено, но были некоторые вещи, которые я мог бы там сделать, и съёмочная группа планировала приехать для любой из этих возможностей, чтобы снять окончательный финал для фильма. Однако пандемия всё изменила. Так что в следующий раз, когда у нас будет возможность сниматься вместе, они сделают концовку, и мы будем готовы к работе. Но в целом всё готово, и мне это очень нравится».

Что касается возможной даты выхода "Spacefox", Friedman сообщил:

«Я бы сказал, что летом 2022 года, потому что до этого я, вероятно, проведу несколько международных турне, и это будет хорошим поводом для его окончания».

MARTY FRIEDMAN Says








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