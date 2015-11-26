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Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов



MARTY FRIEDMAN в рамках недавнего интервью сообщил, что работа над документальным фильмом "Spacefox" (ранее планировалось название "Hebi Metal San"), завершена:



«Всё это длится с 2016 года. Они снимали, снимали и снимали... Примерно в 2019 году они собрали основную часть. Когда в 2016 году я совершил свой первый настоящий тур по Америке после 10-летнего пребывания в Японии, они освещали это в начале, а потом они приехали в Японию и сняли основной сегмент. Им оставалось снять только самый конец, а потом началась пандемия.



Последние четыре года я играл на церемонии открытия Токийского марафона, и я должен был играть в 2020 году, и съёмочная группа собиралась приехать в Японию и снять это, и это должен был быть грандиозный финал. А затем, возможно, я мог кое-что сделать на Олимпиаде и хотя это не было подтверждено, но были некоторые вещи, которые я мог бы там сделать, и съёмочная группа планировала приехать для любой из этих возможностей, чтобы снять окончательный финал для фильма. Однако пандемия всё изменила. Так что в следующий раз, когда у нас будет возможность сниматься вместе, они сделают концовку, и мы будем готовы к работе. Но в целом всё готово, и мне это очень нравится».



Что касается возможной даты выхода "Spacefox", Friedman сообщил:



«Я бы сказал, что летом 2022 года, потому что до этого я, вероятно, проведу несколько международных турне, и это будет хорошим поводом для его окончания».







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