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Marty Friedman

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MARTY FRIEDMAN о важности создания собственного стиля игры: «Нужно быть самим собой»



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В новом интервью для Sweetwater бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman рассказал о важности создания собственного творческого стиля при игре на гитаре:

«Это и есть ключ к самобытности. Одно дело — практиковаться, и практика, безусловно, очень важна. Но в то же время нужно задуматься: "Зачем я это делаю? Для чего я создаю музыку? Что я хочу этим сказать? Что я хочу выразить? В чём будет заключаться моё самовыражение?" И не обязательно понимать всё сразу. Вы учитесь этому по ходу дела. Всё меняется со временем. Но я думаю, что многим молодым людям было бы полезно знать, что не обязательно быть технически безупречным, как последняя сенсация из TikTok, который просто невероятен. Нужно быть именно самим собой, тем, кем ты хочешь себя представить. И я думаю, что многие видят парня, который месяцами и годами тренируется с метрономом и играет безупречные шестнадцатые ноты со скоростью 200 ударов в минуту, и говорят: "Вот это я и хочу делать". И если это ваша цель, то это прекрасно, но вы не получите от меня на этот счёт хорошего совета, потому что сделать это очень просто: возьмите что угодно и практикуйтесь. Сегодня мы с вами говорим о том, как в какой-то мере развить свой собственный стиль с теми же самыми аккордами, которые есть у всех. У всех есть ля, у всех есть фа, у всех есть ми и остальные ноты. И как это сделать? Нужно просто пробовать разное и решить для себя: "Мне это нравится".

Ты такой один. Каждый человек индивидуален. У каждого человека есть что-то внутри, что отличается от другого человека. Можно заметить, что многие гитаристы звучат одинаково. Это потому, что они учатся одинаково. Они просто изучают теорию, учатся у ленивых гитарных преподавателей, изучают техники и трюки, приёмы звукоизвлечения, тэппинга и всё в таком духе. Все учатся одному и тому же. Так что в какой-то момент вы должны решить в мельчайших деталях, что из всего этого вам действительно по душе. И я, наверное, говорил это уже тысячу раз».




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22 окт 2023
гладиатор
Прекрасный ответ всем задротам вроде Фреда Ананиста.
22 окт 2023
rassol
Проблема в том, что Фридман такой один, а людей, которые хотят играть на гитаре - множество. вот он сидит в своей башне из слоновой кости и поучает. Говно-вопрос - право на это он безусловно заслужил всей своей карьерой. Но переносить свой частный субъективный опыт на всех - не самая умная мысль.

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