сегодня



MARTY FRIEDMAN — о подкладках KISS



MARTY FRIEDMAN в cameo-клипе ответил на вопрос о том, что он думает про использование подкладок у KISS:



«Кого это волнует? Я ничего не знаю об этой стороне дела — не знаю, делает ли он [Paul Stanley] это или нет, — но если вас волнует вопрос о синхронизации звука и о том, что происходит, вы больше не должны ходить на концерты, потому что даже на концертах... инди-группы делают всевозможные вещи с дорожками и клик-треками, добавляют вокал, добавляют припевы, добавляют клавишные. Так что когда вы говорите о группах, которые играют на аренах и стадионах, они делают столько всего, чего не было во времена KISS. Так что если вас бесит что-то вроде фонограммы вокала, то вы больше не сможете ходить ни на один концерт. И это касается вокала. Вокал в KISS — это не то же самое, как если бы вы собирались посмотреть на Селин Дион или кого-то ещё в таком духе, когда вас реально волнует, сколько октав кто-то может взять. KISS — это намного больше разных мелочей, чем просто вокал.



Я полагаю, что люди, которые поносят кого-либо за фонограмму, использование треков или что-то в этом роде... Что вы хотите сказать? Сейчас 2023 год. Технологии позволяют всему развиваться и эволюционировать. И это уже не 1976 год. Просто радуйтесь, что группа, которая вам нравится, всё ещё делает что-то, что вы можете увидеть или не увидеть. Так что я бы сказал: не концентрируйтесь на таких моментах. Сконцентрируйтесь на удовольствии, которое вы получаете от группы, и хотите ли вы пойти посмотреть на них сейчас или не хотите, это всё здорово. Но вы просто должны быть благодарны. Эти парни [Paul Stanley и Gene Simmons] посвятили этому свою жизнь — десятилетие за десятилетием. Они могли бы находиться на пляже; они могли просто болтаться без дела. Но что они сделали? Они делали презентации в магазинах, они проводили встречи с фэнами, они проводили саундчеки, они давали концерты, они путешествовали — всё это... Им уже за 70, так что вы должны отдать должное этим парням. И они вызывают у меня глубочайшее уважение!»







+0 -0



просмотров: 26

