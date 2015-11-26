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Новое видео MARTY FRIEDMAN



MARTY FRIEDMAN выпустит новый студийный альбом "Tokyo Jukebox 3" 16 апреля на The Players Club/Mascot Label Group. В Японии релиз доступен с октября прошлого года. Визуальный ряд к "Kaze Ga Fuiteiru" доступен ниже.







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