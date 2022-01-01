Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 16
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 14
*Лидер FEAR FACTORY: «Хочу всех возбудить!» 12
*MEGADETH записали кавер-версию песни JUDAS PRIEST 11
*Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Именно METALLICA проложил... 9
*Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео BEHEMOTH 52
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Профессиональное видео полного выступления LACUNA COIL 20
*MEGADETH открыли тур 19
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 16
[= ||| все новости группы



*

Marty Friedman

*



26 авг 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN представил новое видео

7 июл 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился к RANDY BACHMAN'у

23 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN хвалит фильм об Элвисе

2 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN на новом сингле RUSS HEWITT

7 мар 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил на открытии марафона в Токио

25 янв 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN с участниками DEAFHEAVEN & KYLESA исполняют Боуи

19 янв 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я уже давно не играл за пределами Японии»

17 дек 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN в "Behind The Riff"

18 ноя 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не чувствовал принадлежность к Японии»

14 авг 2021 : 		 Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов

3 авг 2021 : 		 Обучающее видео от MARTY FRIEDMAN

30 июл 2021 : 		 Кавер-версия CROWDED HOUSE от MARTY FRIEDMAN

28 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Мне повезло с пандемией»

22 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о «шреддинге»: «Играть медленно в тысячу раз сложнее, чем быстро»

23 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, как Япония справляется с коронавирусом

26 мар 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

19 фев 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

4 янв 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Да я с детства за METALLICA!»

28 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, что было сложнее всего при переезде в Японию

25 дек 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH — о гитаристе MEGADETH

17 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Сейчас я более уверен в себе как фронтмен»

10 дек 2020 : 		 Новый год с MARTY FRIEDMAN'ом

22 окт 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 окт 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN в видео FENDER

16 сен 2020 : 		 Какие песни вошли в новую работу MARTY FRIEDMAN

15 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о первых песнях
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN представил новое видео



zoom
"Kaze Ga Fuiteiru", новое видео MARTY FRIEDMAN'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tokyo Jukebox 3", выход которого состоялся в апреле 2021 года на The Players Club/Mascot Label Group и в октябре 2020 года в Японии.




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 241

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом