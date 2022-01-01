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MARTY FRIEDMAN представил новое видео



"Kaze Ga Fuiteiru", новое видео MARTY FRIEDMAN'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tokyo Jukebox 3", выход которого состоялся в апреле 2021 года на The Players Club/Mascot Label Group и в октябре 2020 года в Японии.







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