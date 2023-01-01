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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 33
*Лидер MEGADETH выгнал 3.14здюков-охранников 31
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Marty Friedman

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3 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Когда я только начинал играть, я хотел создавать самую экстремальную музыку, на которую только был способен»

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MARTY FRIEDMAN: «Когда я только начинал играть, я хотел создавать самую экстремальную музыку, на которую только был способен»



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В новом интервью австралийскому изданию Wall Of Sound бывшего гитариста MEGADETH Marty Friedman'a, который с 2003 года живёт и записывает музыку в Японии, спросили, каково ему было наблюдать за эволюцией гитар, когда тяжёлый металл прошёл путь от горстки поджанров в 1980-х годах до десятков поджанров в настоящее время. Он ответил:

«Я думаю, что это отличный, неожиданный успех. Когда я только начинал играть, я хотел создавать самую экстремальную музыку, на которую только был способен, и я знал, что эта музыка ни за что не попадёт в мейнстрим. Когда METALLICA выпустила альбом, ставший мейнстримом, я подумал, что это конец света.

Я никак не мог взять в толк, что мейнстримные люди начнут увлекаться металлом. С годами он становился всё популярнее и популярнее, а теперь, как болезнь, перекинулся на многие другие виды музыки, причём в Японии это происходит гораздо чаще, чем где-либо ещё.

В Америке проводится множество фестивалей и концертов, и многие люди ходят на металл-шоу, но если посмотреть на чарты, то там не так уж много металла. Но в Японии даже в чартах в поп-песнях всегда присутствует гитара. Там есть гитарные соло. Иногда встречаются металлические брейкдауны. И очень современные — не старые металлические клише, а просто присутствие металла. Он растёт и ширится, так что я воспринимаю это как бонус. Я очень рад наблюдать за тем, как это происходит, и рад, что я в этом участвую, потому что именно это я и хотел сделать. Я хотел играть такую бунтарскую музыку, но, конечно, мы все хотим, чтобы её услышало как можно больше людей, так что наблюдать за этим очень приятно».




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