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Marty Friedman

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MARTY FRIEDMAN — о «шреддинге»: «Играть медленно в тысячу раз сложнее, чем быстро»



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В новом интервью для YouTube-шоу "Life In Six Strings" бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman рассказал о том, почему он ненавидит, когда его называют «шреддером»:

«Для меня это звучит так, будто кто-то просто играет бездумно быстро. Когда я играл в самом начале своей карьеры, да и сейчас тоже, иногда вещи звучат очень быстро, потому что выбор нот настолько необычен, что они становятся неразличимыми и издают разные щелчки в голове, когда фиксируются в ушах. Если вы играете последовательность нот, которые люди привыкли слышать, вам нужно играть очень быстро, например, в темпе двести ударов в минуту, чтобы это звучало быстро. Например, если вы просто играете гамму вверх и вниз, это будет звучать быстро. Но если вы исполняете необычные группы нот, необычные подразделения нот и необычные варианты мелодии, это может быть совсем не так быстро, и это просто будет звучать быстро, потому что слышно так много звуков, к которым вы не привыкли; вы не привыкли слышать эти последовательности нот. Поэтому люди думают: "О, это так быстро", потому что они пытаются играть, и это довольно сложно. Но между скоростью и сложностью, безусловно, есть разница.

Это понятие, которое встречается у многих молодых гитаристов, не существует в реальном мире. Я думаю, что многие молодые гитаристы, и я в том числе, когда были маленькими детьми, восхищались тем, что они не могут сделать, и одна вещь, которую они не могут сделать, — это играть очень быстро, когда вы новичок. Ваши пальцы просто не работают таким образом, и ваш разум ещё не работает таким образом. Поэтому, когда вы видите, как парень на другой стороне улицы в своём подвале играет очень быстро, вы думаете: "А почему я так не могу?", и это становится святым Граалем для гитаристов, которые практикуются в течение одного года, двух, трёх лет. И это те люди, которые активны в онлайн-чатах и тому подобных вещах, и это те люди, которые покупают гитарные журналы и приобретают много оборудования, это те люди, которые поддерживают индустрию гитары, и это те люди, которые очарованы быстротой пальцев и просто очень быстрой игрой. Но мало кто знает, что играть медленно в тысячу раз сложнее, чем быстро, — это действительно так. Игра в медленном темпе — именно в этом случае вы можете выделить мужчин среди мальчиков, так сказать... Когда вы слышите, как кто-то играет что-то медленное, вы можете сказать, хорош ли он, прямо в тот же момент. Когда вы слышите что-то быстрое — даже восьмилетние дети могут играть очень быстро, очень чисто и очень точно. Так что это действительно иллюзия, но именно благодаря ей гитары продаются. У вас должно быть что-то, что является святым Граалем для начинающих, чтобы вдохновить их. Поэтому многие из них слышат эти быстрые вещи и говорят: "Я очень хочу сделать это". Хорошо. Вы сделали это. Вы тренировались пару лет. Вы сделали это. И что теперь?

Мне не нравится, когда меня причисляют к шреддерам, потому что есть много людей, которые постоянно играют очень-очень быстро, а для меня это звучит как шум.

Играть быстро было интересно, когда я только взял в руки инструмент, но после того, как я научился это делать, интерес к этому быстро пропал. Потом стало интересно играть интересные вещи на инструменте, создавать интересную музыку.
Сейчас скорость не имеет особого значения, так как музыка может быть медленная, среднетемповая, быстрая или что-то среднее между ними, ведь в ней существуют разные темпы.

Но, опять же, этот термин — просто мне не нравится, когда всех стригут под одну гребёнку. Но в то же время если вам нравится шреддинг, и вы считаете меня шреддером, и вам нравится моя музыка, мы братья. Я всё ещё люблю вас. Всё хорошо. Это всё терминология. Это не имеет значения. Единственное, что имеет значение, — это нравится ли вам музыка или нет. Так что вы можете называть меня как угодно, если вам нравится музыка. И даже если вам не нравится музыка, она такая, какая есть».

MARTY FRIEDMAN On Guitar





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