MARTY FRIEDMAN представил новый трек



"Illumination", новая композиция MARTY FRIEDMAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Drama", выход которого запланирован на 17 мая на Frontiers Music Srl:



01. Illumination

02. Song For An Eternal Child

03. Triumph (Official Version)

04. Thrill City

05. Deep End

06. Dead Of Winter

07. Mirage

08. A Prayer

09. Acapella

10. Tearful Confession

11. Icicles

12. 2 Rebeldes (Dead Of Winter) (Spanish version)

12. Mirage (Guitar Karaoke Version) (bonus track Japan)



Состав:



Marty Friedman - Guitar

Wakazaemon - Bass

Gregg Bissonette - Drums

Mika Maruki - Piano, Keyboard & Synth

Hiyori Okuda - Cello

Miho Chigyo - Violin







