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*Новый альбом BRUCE DICKINSON доступен для прослушивания 18
*LENNY WOLF считает, что KINGDOM COME не были похожи на LED Z... 17
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Marty Friedman

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MARTY FRIEDMAN представил новый трек



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"Illumination", новая композиция MARTY FRIEDMAN, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Drama", выход которого запланирован на 17 мая на Frontiers Music Srl:

01. Illumination
02. Song For An Eternal Child
03. Triumph (Official Version)
04. Thrill City
05. Deep End
06. Dead Of Winter
07. Mirage
08. A Prayer
09. Acapella
10. Tearful Confession
11. Icicles
12. 2 Rebeldes (Dead Of Winter) (Spanish version)
12. Mirage (Guitar Karaoke Version) (bonus track Japan)

Состав:

Marty Friedman - Guitar
Wakazaemon - Bass
Gregg Bissonette - Drums
Mika Maruki - Piano, Keyboard & Synth
Hiyori Okuda - Cello
Miho Chigyo - Violin




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13 мар 2024
M
Mad Katz
В 500-ый раз токио жукебокс... Ну, ХЗ, можт для жапан рынка и прокатит как-то.

просмотров: 176

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