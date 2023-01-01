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MARTY FRIEDMAN завершил запись альбома



Я только что закончил работу над своим новым альбомом. На этот раз я записал свою обычную гитару в Японии, а затем приехал на две недели в Италию, чтобы сделать запись со всеми винтажными гитарами и усилителями. Не могу дождаться, когда смогу поделиться с вами новой музыкой!









I just finished all the tracking for my new album. This time I did my normal guitar recording in Japan, and then came here to Italy for two weeks to record with all vintage guitars and amps. CanвЂ™t wait to share this music with you. pic.twitter.com/LUYppSOaoz





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