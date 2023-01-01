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*SHARON OSBOURNE: «OZZY — это суть рок-н-ролла» 47
*SEPULTURA едет в прощальный тур 45
*Вокалистка STITCHED UP HEART: «Берегитесь, парни, мы идём за... 29
*TED NUGENT: «Свиней лучше всего расстреливать с вертолета!» 24
*Вокалист IRON MAIDEN о выступлении в Америке: «Я заплатил 30... 19
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Marty Friedman

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12 дек 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN завершил запись альбома

1 дек 2023 : 		 Рождественский трек от MARTY FRIEDMAN

28 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о новом альбоме

18 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN в лагере

16 ноя 2023 : 		 Мастер-класс от MARTY FRIEDMAN

13 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реальность такова, что у вас должен быть классный товар»

1 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает альбом весной

24 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN

22 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о важности создания собственного стиля игры: «Нужно быть самим собой»

3 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Когда я только начинал играть, я хотел создавать самую экстремальную музыку, на которую только был способен»

24 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN об использовании ИИ в музыке: «В этом должен быть положительный момент»

17 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, почему он снимает кольцо, когда играет на гитаре

20 июл 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

12 июн 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN заявил, что у них с DAVE'ом MUSTAINE'ом не было вражды

4 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN на бейсбольном матче

29 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN не жалеет, что воссоединение MEGADETH не состоялось

25 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео полного выступления

20 апр 2023 : 		 TODD LA TORRE на ударных и MARTY FRIEDMAN исполняют трек MEGADETH

6 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Половина есть!»

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Популярность на ТВ позволила заниматься мне тем, что душе угодно»

10 мар 2023 : 		 Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH

8 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о подкладках KISS

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN приехал в США
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|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN завершил запись альбома



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Я только что закончил работу над своим новым альбомом. На этот раз я записал свою обычную гитару в Японии, а затем приехал на две недели в Италию, чтобы сделать запись со всеми винтажными гитарами и усилителями. Не могу дождаться, когда смогу поделиться с вами новой музыкой!

I just finished all the tracking for my new album. This time I did my normal guitar recording in Japan, and then came here to Italy for two weeks to record with all vintage guitars and amps. CanвЂ™t wait to share this music with you. pic.twitter.com/LUYppSOaoz






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