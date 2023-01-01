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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Не кушайте животинку!» 94
*MEGADETH кинули автора обложки? 38
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 34
*Новое видео LIMP BIZKIT 32
*Не упусти кассету METALLICA! 19
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Marty Friedman

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15 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN очень рад

14 фев 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

6 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN почтил память Боба Налбандяна

4 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN недоволен списком лучших вокалистов

26 авг 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN представил новое видео

7 июл 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился к RANDY BACHMAN'у

23 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN хвалит фильм об Элвисе

2 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN на новом сингле RUSS HEWITT

7 мар 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил на открытии марафона в Токио

25 янв 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN с участниками DEAFHEAVEN & KYLESA исполняют Боуи

19 янв 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я уже давно не играл за пределами Японии»

17 дек 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN в "Behind The Riff"

18 ноя 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не чувствовал принадлежность к Японии»

14 авг 2021 : 		 Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов

3 авг 2021 : 		 Обучающее видео от MARTY FRIEDMAN

30 июл 2021 : 		 Кавер-версия CROWDED HOUSE от MARTY FRIEDMAN

28 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Мне повезло с пандемией»

22 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о «шреддинге»: «Играть медленно в тысячу раз сложнее, чем быстро»

23 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, как Япония справляется с коронавирусом

26 мар 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

19 фев 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

4 янв 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Да я с детства за METALLICA!»

28 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, что было сложнее всего при переезде в Японию

25 дек 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH — о гитаристе MEGADETH

17 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Сейчас я более уверен в себе как фронтмен»

10 дек 2020 : 		 Новый год с MARTY FRIEDMAN'ом
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MARTY FRIEDMAN очень рад



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MARTY FRIEDMAN 14 февраля по случаю Дня святого... выступления с MEGADETH опубликовал следующее видео:

«Чо как, пацаны?! Это я, Marty! Просто небольшое объявление, чтобы вы все знали, что я собираюсь присоединиться к моим хорошим друзьям из MEGADETH на сцене Budokan в Токио 27 февраля.

Прошло очень много времени с тех пор, как я был на одной сцене с Dave'ом, занимаясь музыкой, и с тех пор мы оба выбрали совершенно разные пути в своей жизни. Но это не отменяет того факта, что я очень горжусь той ролью, которую сыграл в истории MEGADETH и в наследии MEGADETH, и я также очень сильно горжусь теми достижениями, которые группа сделала в моё отсутствие. Но сейчас, в данный момент, я испытываю колоссальную радость и нешуточный прилив адреналина в предвкушении совместного выступления в этом очень крутом месте. Так что я просто очень хочу, чтобы вы присутствовали, и надеюсь, что скоро увидимся!»




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