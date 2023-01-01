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MARTY FRIEDMAN очень рад



MARTY FRIEDMAN 14 февраля по случаю Дня святого... выступления с MEGADETH опубликовал следующее видео:



«Чо как, пацаны?! Это я, Marty! Просто небольшое объявление, чтобы вы все знали, что я собираюсь присоединиться к моим хорошим друзьям из MEGADETH на сцене Budokan в Токио 27 февраля.



Прошло очень много времени с тех пор, как я был на одной сцене с Dave'ом, занимаясь музыкой, и с тех пор мы оба выбрали совершенно разные пути в своей жизни. Но это не отменяет того факта, что я очень горжусь той ролью, которую сыграл в истории MEGADETH и в наследии MEGADETH, и я также очень сильно горжусь теми достижениями, которые группа сделала в моё отсутствие. Но сейчас, в данный момент, я испытываю колоссальную радость и нешуточный прилив адреналина в предвкушении совместного выступления в этом очень крутом месте. Так что я просто очень хочу, чтобы вы присутствовали, и надеюсь, что скоро увидимся!»







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