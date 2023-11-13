13 ноя 2023



MARTY FRIEDMAN: «Реальность такова, что у вас должен быть классный товар»



Во время участия в недавнем выпуске подкаста "Life In The Stocks" бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman высказался о том, что музыканты могут выйти на новый рынок и, возможно, заработать больше денег, чем при использовании традиционных методов, таких как потоковое вещание или физические продажи:



«Некоторые люди говорят, что мы — компания по производству футболок, которая выпускает музыку, потому что на этом определённо можно зарабатывать деньги, помимо издательских и авторских гонораров и других видов денежных поступлений. Группам приходится полагаться на такие вещи, как хорошая сувенирная продукция. И все эти VIP-встречи поддерживают жизнь многих групп. KISS делали всё это миллион лет назад, и они освоили это ещё в старые добрые времена. И все говорили: "Ребята, вы ужасны. Вы просто ужасны. Это не музыка. Это бизнес". Кто бы мог подумать, что 30–40 лет спустя все будут вынуждены делать именно это, чтобы выжить и продолжать создавать свою музыку? Поэтому они создали этот шаблон, продавая гитары после концертов, и занимались тем, что у настоящих музыкантов или артистов вызывают отвращение, потому что ты просто хочешь играть музыку и зарабатывать деньги. Но реальность такова, что у вас должен быть классный товар. У вас должны быть классные бонусы, такие как VIP-встречи, специальные места для слушателей, доступ для фанатов на ваши саундчеки, — всевозможные специальные бонусы. Вы должны делать поклонникам массаж спины. В наше время это просто безумие. Всё то, что есть помимо музыки, позволяет вам создавать свою музыку так, которую вам хочется исполнять, потому что бизнес-модель создания музыки такова, что если вы не мейнстримовый поп-артист, то, вероятно, вы заработаете больше денег на вещах, не относятся к продажам вашей музыки.



Мне очень повезло, что в Японии я занялся многими вещами, которые позволяют мне оставаться на плаву и создавать такую музыку, которая мне нравится. Но когда я выезжаю на гастроли, как это было в марте и апреле в Америке, участвую в фестивалях в Японии, играю, гастролирую по всему миру, я вижу, что на гастролях нужны и все эти вещи, не относящиеся напрямую к музыке. И некоторые люди готовы к этому, а некоторые — нет. Я лично хотел бы этого не делать, но в процессе гастролей можно получить дополнительный доход, потому что ты встречаешься с фанатами в хорошей контролируемой обстановке, в то время как я помню, как в старые времена иногда ты встречал фанатов, они подходили к тебе... Я помню, один парень курил сигарету, когда разговаривал со мной, и его сигарета обожгла мне руку. Я говорю: "Чувак, какого чёрта?" Так что всё стало совсем по-другому. Раньше ты стоял перед автобусом, раздавал подписи фанатам, а теперь всё это чуть более организовано. И мне очень не нравится получать за это деньги, но я думаю, что фэны понимают, что это важная часть музыкального бизнеса в наши дни. Группы не хотят обобрать своих фанатов. Они просто пытаются сводить концы с концами и ездить в туры. Вот основные различия, которые я вижу. И я не считаю их негативными. Просто бизнес развивается, музыка развивается, всё развивается, и чтобы оставаться в этом бизнесе долгое время, нужно постоянно придумывать что-то новое. И я не думаю, что это негатив. Для меня это не негатив. И я не думаю, что это кому-то мешает, потому что нужно просто продолжать заниматься творчеством».







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