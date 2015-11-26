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Marty Friedman

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17 июл 2020 : 		 Видео от MARTY FRIEDMAN

2 июн 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN и APOLO 7

26 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN сотрудничает с колумбийской группой APOLO 7

8 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Документальный фильм выйдет в следующем году»

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от MARTY FRIEDMAN

22 апр 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, что делает на карантине

26 дек 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о своей группе: «Они затмевают меня каждый вечер»

7 дек 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о работе с JASON'ом BECKER'ом

6 дек 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH MARTY FRIEDMAN: «Наркотики для меня — большая глупость»

29 ноя 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о дебютном альбоме: «Сейчас я бы сделал многое иначе»

3 июл 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

12 апр 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Об этом соло я часто вспоминаю, когда меня просят назвать мое любимое»

11 апр 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

14 окт 2018 : 		 Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN

11 сен 2018 : 		 Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN

24 авг 2018 : 		 Концертный трек MARTY FRIEDMAN

12 апр 2018 : 		 MARTY FRIEDMAN запишет шоу в Мексике

21 фев 2018 : 		 Переиздания альбомов HAWAII и DEUCE с участием MARTY FRIEDMAN выйдут весной

7 дек 2017 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

3 ноя 2017 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

20 авг 2017 : 		 Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN

12 авг 2017 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

4 авг 2017 : 		 Новый альбом MARTY FRIEDMAN доступен для прослушивания

3 авг 2017 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

2 авг 2017 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Ненавижу, когда меня называют шреддером!»

22 июл 2017 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN
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Видео от MARTY FRIEDMAN



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EMGtv опубликовали исполнение MARTY FRIEDMAN'ом композицию "Japan Heritage". Трек был написан Marty и в оригинале исполнен токийским филармоническим оркестром со струнными аранжировками Akira Sasaki, партии басу исполнял Kiyoshi, на фортепиано Yukiko Takada, на тцезуми Shonosuke Okuraи на ударных Mitsuru Kurauchi.

«Это стало настоящим событием и честью, когда японское правительство попросило сочинить эту музыку.

"Как иностранец, живущий в Токио, я всегда буду ценить то благосклонное отношение, которое я получаю здесь, и в будущем буду рад такой ответственности».

Ex-MEGADETH Guitarist MARTY FRIEDMAN Performs Japan Heritage Official Theme Song (Video)







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