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Видео от MARTY FRIEDMAN



EMGtv опубликовали исполнение MARTY FRIEDMAN'ом композицию "Japan Heritage". Трек был написан Marty и в оригинале исполнен токийским филармоническим оркестром со струнными аранжировками Akira Sasaki, партии басу исполнял Kiyoshi, на фортепиано Yukiko Takada, на тцезуми Shonosuke Okuraи на ударных Mitsuru Kurauchi.



«Это стало настоящим событием и честью, когда японское правительство попросило сочинить эту музыку.



"Как иностранец, живущий в Токио, я всегда буду ценить то благосклонное отношение, которое я получаю здесь, и в будущем буду рад такой ответственности».

















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