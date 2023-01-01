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*Участники CHILDREN OF BODOM: «Алекси превратился в того, ког... 46
*Новое видео THERION 31
*Фронтмен KREATOR: «Я всё ещё пытаюсь написать лучшую песню и... 30
*Гитарист METALLICA: «Обычные слушатели не запоминают отлично... 28
*Фигурки PANTERA выйдут весной 22
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Marty Friedman

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20 дек 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN в новом видео DANIEL DEVITA

12 дек 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN завершил запись альбома

1 дек 2023 : 		 Рождественский трек от MARTY FRIEDMAN

28 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о новом альбоме

18 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN в лагере

16 ноя 2023 : 		 Мастер-класс от MARTY FRIEDMAN

13 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реальность такова, что у вас должен быть классный товар»

1 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает альбом весной

24 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN

22 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о важности создания собственного стиля игры: «Нужно быть самим собой»

3 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Когда я только начинал играть, я хотел создавать самую экстремальную музыку, на которую только был способен»

24 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN об использовании ИИ в музыке: «В этом должен быть положительный момент»

17 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, почему он снимает кольцо, когда играет на гитаре

20 июл 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

12 июн 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN заявил, что у них с DAVE'ом MUSTAINE'ом не было вражды

4 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN на бейсбольном матче

29 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN не жалеет, что воссоединение MEGADETH не состоялось

25 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео полного выступления

20 апр 2023 : 		 TODD LA TORRE на ударных и MARTY FRIEDMAN исполняют трек MEGADETH

6 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Половина есть!»

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Популярность на ТВ позволила заниматься мне тем, что душе угодно»

10 мар 2023 : 		 Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH

8 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о подкладках KISS
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MARTY FRIEDMAN в новом видео DANIEL DEVITA



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"Paradoja" feat, MARTY FRIEDMAN, новое видео аргентинского рэпера DANIEL DEVITA, доступно для просмотра ниже.

MARTY FRIEDMAN Teams Up With Argentina's DANIEL DEVITA On Rock Opera "Paradoja"; Music Video Streaming




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