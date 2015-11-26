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Marty Friedman

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4 май 2020 : 		 Карантинное видео от MARTY FRIEDMAN

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29 ноя 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о дебютном альбоме: «Сейчас я бы сделал многое иначе»

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MARTY FRIEDMAN: «Да я с детства за METALLICA!»



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MARTY FRIEDMAN в рамках беседы с "Speak N' Destroy" рассказал, что услышал METALLICA ещё с демо:

«Когда я услышал демо-версию METALLICA, я подумал: "Вот оно. Это те самые ребята. Звучит как панк-рок, но это металл, и это просто убойно. Вот оно". Я помню, что мне просто очень понравилось это демо. Я не помню, слышал ли я его до того, как попал в "Metal Massacre II" [компиляция с моей группой ALOHA в 1982 году] или нет, но оно, вероятно, было примерно в то время. И я просто подумал, что это было хреново.

Нет ничего более андерграундного, чем METALLICA в то время, они просто работали в андерграунде лучше, чем кто-либо другой на тот момент, или, по крайней мере, лучше — на мой конкретный вкус. Так что я был просто потрясён [когда METALLICA заключили сделку на запись и выпустили "Kill 'Em All"]. Я был шокирован, я был счастлив, я немного ревновал. Потому что до этого момента мы вращались вроде как в одних и тех же кругах. Мы были в одних и тех же маленьких многочисленных фэнзинах, была рецензия на демо METALLICA, а потом была рецензия на демо VIXEN [группа Marty до ALOHA] и все было вроде как в том же духе. Я считал на тот момент что они просто намного круче, чем группы, которые я создавал, но я не ожидал, что они получат контракт на запись, что она будет звучать так хорошо и просто будет настолько крутой! Так что я был потрясён и растерян тем фактом, что мир готов начать принимать какую-то хэви-металлическую музыку, к лучшему это было или к худшему».

Комментируя разницу между "No Life 'Til Leather" и "Kill 'Em All", он сказал:

«Я просто помню, что звучание записи было немного лучше, но я думаю, что демо мне понравилось немного больше, по какой уж причине, не помню — это неосязаемые вещи. Ты живёшь с чем-то, а потом слышишь другую версию. И я такой: "Ну, я вернусь к оригиналу". Потому что мне просто понравилось демо. Я думал, что альбом сделал звучание правильным, и если бы я не услышал демо до того, как я услышал альбом, то я так же сильно полюбил бы альбом. Но я не был разочарован. Я считал, что это отличная версия».

Friedman также упомянул о музыкальной эволюции METALLICA между "Kill 'Em All" и "Ride The Lightning":

«Я был очень, очень впечатлён тем, что альбом, во-первых, вышел, и был уже вторым, в-третьих, он был на мейджор-лейбле ,и в-четвёртых — он был чертовски тяжелее, чем "Kill 'Em All", — давайте просто, мать вашу, назовём лопату лопатой. В смысле, альбом начинается с "Fight Fire With Fire". В то время не было ничего тяжелее этого, так что ты должен был позволить им где-то какую-то балладу. Это была самая тяжёлая вещь, которую Электра когда-либо рассматривала для выпуска. Это была серьёзная, грандиозно клёвая вещь. Пара человек говорила, что да — они продались, но кого это волновало. Альбом был фантастическим. Это было просто вау — металл будет в мейнстриме, и это будет не дерьмовый металл, это будет отличный металл. Так что это было очень, очень вдохновляюще!»

MARTY FRIEDMAN Loved METALLICA From Moment He Heard





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


4 янв 2021, 15:10		Шах и Мат, фредгитаристы


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