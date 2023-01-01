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Новое видео MARTY FRIEDMAN



MARTY FRIEDMAN опубликовали видео к официальному треку Japan Heritage, чьим послом он был в 2016 году. JH — это программа, спонсируемая Агентством по делам культуры и направленная на повышение ценности объектов местными органами власти и другими организациями. В рамках этой программы отдельные культурные ценности различных категорий, а также прочие еще не обозначенные объекты объединяются в тематические "истории", которые Агентство объявляет "Наследием Японии". Первая такая программа была создана в 2015 году, а по состоянию на июнь 2020 года было создано сто четыре таких проекта.





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