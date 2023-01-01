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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Клавишник FAITH NO MORE возвращается с новым альбомом! 15
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 14
*GRAVDAL подвели итоги года (ПВА) 12
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Marty Friedman

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25 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео полного выступления

20 апр 2023 : 		 TODD LA TORRE на ударных и MARTY FRIEDMAN исполняют трек MEGADETH

6 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Половина есть!»

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Популярность на ТВ позволила заниматься мне тем, что душе угодно»

10 мар 2023 : 		 Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH

8 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о подкладках KISS

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN приехал в США

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN намекает

4 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о совместном выступлении с MEGADETH

15 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN очень рад

14 фев 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

6 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN почтил память Боба Налбандяна

4 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN недоволен списком лучших вокалистов

26 авг 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN представил новое видео

7 июл 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился к RANDY BACHMAN'у

23 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN хвалит фильм об Элвисе

2 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN на новом сингле RUSS HEWITT

7 мар 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил на открытии марафона в Токио

25 янв 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN с участниками DEAFHEAVEN & KYLESA исполняют Боуи

19 янв 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я уже давно не играл за пределами Японии»

17 дек 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN в "Behind The Riff"

18 ноя 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не чувствовал принадлежность к Японии»

14 авг 2021 : 		 Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов

3 авг 2021 : 		 Обучающее видео от MARTY FRIEDMAN
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MARTY FRIEDMAN: видео полного выступления



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Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN'а, которое состоялось десятого апреля в Irving Plaza, New York City, доступно для просмотра ниже.




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