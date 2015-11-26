1 сен 2020



MARTY FRIEDMAN выпустит альбом осенью



MARTY FRIEDMAN выпустит новую работу, получившую название "Tokyo Jukebox 3", двадцать первого октября. Музыкант сегодня представил обложку нового релиза, которую можно увидеть ниже.











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