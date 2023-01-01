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*JAKE E. LEE об OZZY: «Я думаю, он разленился» 66
*Басист SABATON: «Знание истории может пойти вам только в плю... 47
*Фронтмен SAXON: «Мы так же известны, как и IRON MAIDEN, прос... 34
*Лидер MEGADETH обещает сюрприз в Аргентине 21
*Кавер-версия DEEP PURPLE от DIMMU BORGIR 18
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Marty Friedman

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18 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN в лагере

16 ноя 2023 : 		 Мастер-класс от MARTY FRIEDMAN

13 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реальность такова, что у вас должен быть классный товар»

1 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает альбом весной

24 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN

22 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о важности создания собственного стиля игры: «Нужно быть самим собой»

3 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Когда я только начинал играть, я хотел создавать самую экстремальную музыку, на которую только был способен»

24 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN об использовании ИИ в музыке: «В этом должен быть положительный момент»

17 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, почему он снимает кольцо, когда играет на гитаре

20 июл 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

12 июн 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN заявил, что у них с DAVE'ом MUSTAINE'ом не было вражды

4 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN на бейсбольном матче

29 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN не жалеет, что воссоединение MEGADETH не состоялось

25 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео полного выступления

20 апр 2023 : 		 TODD LA TORRE на ударных и MARTY FRIEDMAN исполняют трек MEGADETH

6 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Половина есть!»

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Популярность на ТВ позволила заниматься мне тем, что душе угодно»

10 мар 2023 : 		 Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH

8 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о подкладках KISS

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN приехал в США

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN намекает

4 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о совместном выступлении с MEGADETH

15 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN очень рад
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MARTY FRIEDMAN в лагере



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Видео исполнения Marty Friedman'ом (MEGADETH) и Johnny Martin'ом (L.A. GUNS) композиции MEGADETH "Symphony Of Destruction" в Rock 'N' Roll Fantasy Camp's "Metalmania III", Los Angeles, California, доступно ниже.






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