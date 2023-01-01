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MARTY FRIEDMAN в лагере



Видео исполнения Marty Friedman'ом (MEGADETH) и Johnny Martin'ом (L.A. GUNS) композиции MEGADETH "Symphony Of Destruction" в Rock 'N' Roll Fantasy Camp's "Metalmania III", Los Angeles, California, доступно ниже.











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