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MARTY FRIEDMAN хвалит фильм об Элвисе



MARTY FRIEDMAN признался, что с шести лет фанатеет по Элвису Пресли, и предложил своё видение байопика База Лурмана, в котором Том Хэнкс исполнил роль менеджера музыканта, — детали доступны ниже.











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