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Marty Friedman

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|||| 10 мар 2023

Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH



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Menza Nation опубликовали следующее сообщение:

«Посмотрите, как Marty Friedman прослушивался в Megadeth в 1989 году. Он играет песню "Wake Up Dead" с Mustaine, Ellefson и Менцой, и в таком составе группа просуществует до 1998 года, в котором Менца ушел, а год спустя за ним последовал Friedman. Этот состав записал четыре совместных альбома, три из которых получили платиновый сертификат RIAA».

Watch MARTY FRIEDMAN Audition For MEGADETH; Rare 1989 Video Surfaces




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