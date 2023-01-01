10 мар 2023



Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH



Menza Nation опубликовали следующее сообщение:



«Посмотрите, как Marty Friedman прослушивался в Megadeth в 1989 году. Он играет песню "Wake Up Dead" с Mustaine, Ellefson и Менцой, и в таком составе группа просуществует до 1998 года, в котором Менца ушел, а год спустя за ним последовал Friedman. Этот состав записал четыре совместных альбома, три из которых получили платиновый сертификат RIAA».







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