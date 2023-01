сегодня



MARTY FRIEDMAN почтил память Боба Налбандяна



MARTY FRIEDMAN также отреагировал на известие о смерти музыкального журналиста Боба Налбандяна:



«Боб познакомил меня с MEGADETH, и за это я всегда буду ему благодарен. Он также совершал подобные поступки для бесчисленного множества других людей, поскольку был ходячей энциклопедией металла и надежным доверенным лицом для всех. Мне будет не хватать моего дорогого друга Боба, который так много сделал для других, исключительно ради любви к музыке».



Dave Mustaine: «Сегодня пришла печальная новость: скончался мой друг Боб Налбандян, легенда металла, который помог мне найти Marty Friedman. Нам будет ужасно не хватать тебя, Боб. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям».



David Ellefson: «С чувством глубокого шока и печали мы выражаем соболезнования в связи со смертью нашего друга Боба Налбандяна, который скончался 30 декабря. Боб был одним из первых журналистов-историков металла, которых я встретил, когда переехал в Лос-Анджелес в 1983 году. Настоящий друг, фанат, сторонник и любитель всего, что связано с хэви-металлом, он так много сделал для нашего сообщества, и его будет очень не хватать»



Налбандян начал работать в музыкальном и развлекательном бизнесе в возрасте 17 лет в качестве издателя/главного редактора основополагающего хэви металлического фэнзина The Headbanger в апреле 1982 года, который распространялся по всей стране и в котором были опубликованы самые первые обзоры тогда еще не подписанных лос-анджелесских групп METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ARMORED SAINT. На протяжении 80-х и 90-х годов Налбандян также был редактором нескольких известных музыкальных журналов, включая Metal Rendezvous, Creem, Music Connection, Hit Parader, BAM, Foundations, а также помощником редактора мужских журналов Platinum и Men's Perspective.









Bob introduced me to Megadeth, and for that I`ll always be grateful. He also did similar deeds for countless others, as he was a walking encyclopedia of metal, and a trusted confidant to all. I`ll miss my dear friend Bob. who did so much for others, purely for the love of music. https://t.co/xzpmR7V3Qg





+0 -0



просмотров: 326