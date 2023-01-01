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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 31
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Marty Friedman

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6 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN почтил память Боба Налбандяна

4 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN недоволен списком лучших вокалистов

26 авг 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN представил новое видео

7 июл 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился к RANDY BACHMAN'у

23 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN хвалит фильм об Элвисе

2 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN на новом сингле RUSS HEWITT

7 мар 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил на открытии марафона в Токио

25 янв 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN с участниками DEAFHEAVEN & KYLESA исполняют Боуи

19 янв 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я уже давно не играл за пределами Японии»

17 дек 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN в "Behind The Riff"

18 ноя 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не чувствовал принадлежность к Японии»

14 авг 2021 : 		 Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов

3 авг 2021 : 		 Обучающее видео от MARTY FRIEDMAN

30 июл 2021 : 		 Кавер-версия CROWDED HOUSE от MARTY FRIEDMAN

28 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Мне повезло с пандемией»

22 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о «шреддинге»: «Играть медленно в тысячу раз сложнее, чем быстро»

23 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, как Япония справляется с коронавирусом

26 мар 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

19 фев 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

4 янв 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Да я с детства за METALLICA!»

28 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, что было сложнее всего при переезде в Японию

25 дек 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH — о гитаристе MEGADETH

17 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Сейчас я более уверен в себе как фронтмен»

10 дек 2020 : 		 Новый год с MARTY FRIEDMAN'ом

22 окт 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 окт 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN в видео FENDER
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|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN почтил память Боба Налбандяна



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MARTY FRIEDMAN также отреагировал на известие о смерти музыкального журналиста Боба Налбандяна:

«Боб познакомил меня с MEGADETH, и за это я всегда буду ему благодарен. Он также совершал подобные поступки для бесчисленного множества других людей, поскольку был ходячей энциклопедией металла и надежным доверенным лицом для всех. Мне будет не хватать моего дорогого друга Боба, который так много сделал для других, исключительно ради любви к музыке».

Dave Mustaine: «Сегодня пришла печальная новость: скончался мой друг Боб Налбандян, легенда металла, который помог мне найти Marty Friedman. Нам будет ужасно не хватать тебя, Боб. Мои искренние соболезнования его семье и друзьям».

David Ellefson: «С чувством глубокого шока и печали мы выражаем соболезнования в связи со смертью нашего друга Боба Налбандяна, который скончался 30 декабря. Боб был одним из первых журналистов-историков металла, которых я встретил, когда переехал в Лос-Анджелес в 1983 году. Настоящий друг, фанат, сторонник и любитель всего, что связано с хэви-металлом, он так много сделал для нашего сообщества, и его будет очень не хватать»

Налбандян начал работать в музыкальном и развлекательном бизнесе в возрасте 17 лет в качестве издателя/главного редактора основополагающего хэви металлического фэнзина The Headbanger в апреле 1982 года, который распространялся по всей стране и в котором были опубликованы самые первые обзоры тогда еще не подписанных лос-анджелесских групп METALLICA, SLAYER, MEGADETH и ARMORED SAINT. На протяжении 80-х и 90-х годов Налбандян также был редактором нескольких известных музыкальных журналов, включая Metal Rendezvous, Creem, Music Connection, Hit Parader, BAM, Foundations, а также помощником редактора мужских журналов Platinum и Men's Perspective.

Bob introduced me to Megadeth, and for that I`ll always be grateful. He also did similar deeds for countless others, as he was a walking encyclopedia of metal, and a trusted confidant to all. I`ll miss my dear friend Bob. who did so much for others, purely for the love of music. https://t.co/xzpmR7V3Qg






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