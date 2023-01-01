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*Новое видео METALLICA 75
*MARTY FRIEDMAN сыграл с MEGADETH 62
*Видео с первого шоу FEAR FACTORY с новым вокалистом 20
*Вокалистка ARCH ENEMY прикинулась русалкой. Дельфина не нашл... 20
*Видео с выступления FEAR FACTORY 15
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*

Marty Friedman

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6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN намекает

4 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о совместном выступлении с MEGADETH

15 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN очень рад

14 фев 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

6 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN почтил память Боба Налбандяна

4 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN недоволен списком лучших вокалистов

26 авг 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN представил новое видео

7 июл 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился к RANDY BACHMAN'у

23 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN хвалит фильм об Элвисе

2 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN на новом сингле RUSS HEWITT

7 мар 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN выступил на открытии марафона в Токио

25 янв 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN с участниками DEAFHEAVEN & KYLESA исполняют Боуи

19 янв 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я уже давно не играл за пределами Японии»

17 дек 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN в "Behind The Riff"

18 ноя 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не чувствовал принадлежность к Японии»

14 авг 2021 : 		 Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов

3 авг 2021 : 		 Обучающее видео от MARTY FRIEDMAN

30 июл 2021 : 		 Кавер-версия CROWDED HOUSE от MARTY FRIEDMAN

28 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Мне повезло с пандемией»

22 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о «шреддинге»: «Играть медленно в тысячу раз сложнее, чем быстро»

23 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, как Япония справляется с коронавирусом

26 мар 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

19 фев 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

4 янв 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Да я с детства за METALLICA!»

28 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, что было сложнее всего при переезде в Японию

25 дек 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH — о гитаристе MEGADETH
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|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN намекает



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MARTY FRIEDMAN в недавней беседе с Guitar World так ответил на вопрос о возможности новых выступлений с MEGADETH:

«И я, и они заявлены на Wacken Open Air этим летом, так что кто знает...»




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