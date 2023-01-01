сегодня



MARTY FRIEDMAN намекает



MARTY FRIEDMAN в недавней беседе с Guitar World так ответил на вопрос о возможности новых выступлений с MEGADETH:



«И я, и они заявлены на Wacken Open Air этим летом, так что кто знает...»







+2 -0



просмотров: 511

