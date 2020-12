сегодня



MARTY FRIEDMAN : «Сейчас я более уверен в себе как фронтмен»



Бывший гитарист MEGADETH MARTY FRIEDMAN, который большую часть последних двух десятилетий занимается сольной карьерой, в интервью Heavy New York рассказал о том, как он развивался в качестве фронтмена своей сольной группы:



«Это происходит естественным образом благодаря гастролям и тому подобному. Я езжу в турне с подросткового возраста — в разном качестве. Но с тех пор как я начал гастролировать со своей сольной группой, что началось примерно в 2002-м или около того, в качестве фронтмена для инструментальной музыки, в первую очередь, я никогда не был фронтменом — я всегда был гитаристом. Так что я никогда не думал о том, чтобы общаться и разговаривать. И когда я начал гастролировать, это было очень неловко, мы просто начали играть музыку и заканчивали ей. И я заканчиваю гастроли и думаю: "Что я могу сделать?" Было так неловко.



Ненавижу говорить. Я просто хочу играть. И чем больше я гастролировал и чем сильнее была группа, которую я собрал, я начал набираться смелости, чтобы попытаться решиться: "Ладно, хорошо, мне придётся быть здесь фронтменом". И фронтмены должны надрать задницы. И, может быть, я и играю хорошо, но я разговариваю как чёртов идиот. И когда я сделал свой первый концертный альбом — запись "Live In Europe", тогда он обрушился на меня как тонна кирпичей. Все реплики между песнями были просто отстой, они были ужасны. И я в итоге отредактировал большинство из них. Так что если ты послушаешь этот концертный альбом, то всё может показаться нормальным, есть буквально пару слов между песнями, и вот они просто отстой. И это вроде как серьёзно подстегнуло меня в следующих турах, а это было где-то в 2008 году. Так что как только тур "Loudspeaker" был закончен, я начал гастролировать по паре следующих альбомов, я стал по-настоящему пытаться выбраться из своей оболочки. А потом туры "Inferno" и "Wall Of Sound" очень помогли мне стать более уверенным в себе.



Я чувствую себя очень комфортно, и вы можете услышать это на концертном альбоме, который мы только что выпустили, — запись "One Bad M.F. Live!!" На самом деле вы можете услышать, что я словно половина от задорного фронтмена, который много говорит за меня. Я был очень доволен этим».



По словам Friedman'a, к общению с аудиторией невозможно можно реально подготовиться.



«Ты не можешь практиковаться, тебе просто нужно ездить на гастроли и чувствовать в этом. И иногда ты просто говоришь глупости, потому что у тебя много всего на уме, а ты полон адреналина. И глупая херня может выйти наружу, а когда это происходит, ничего не поделаешь, потому что всё уже вырвалось наружу. Ошибку на гитаре заметить смогут немногие, но если ты начинаешь нести чушь, люди обращают на это внимание.



Я нахожу, что люди привыкли слышать, как играет моя гитара, но не многие в туре привыкли слышать, как я говорю, так что они довольно внимательно прислушиваются к тому, что я говорю. И у меня не так уж много замечаний в социальной сфере — я хочу заниматься музыкой — так что мне потребовалось много времени, чтобы стать хотя бы наполовину приемлемым, когда мне не будет стыдно за то, что я делаю. Вот как-то так».



















