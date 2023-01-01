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*Гитарист METALLICA упал на сцене 33
*Лидер SKILLET: «Квир-теория — это конец всего сущего» 30
*BRUCE DICKINSON представил новое видео 20
*Стриминг для рокеров и металлистов 20
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Marty Friedman

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1 дек 2023 : 		 Рождественский трек от MARTY FRIEDMAN

28 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о новом альбоме

18 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN в лагере

16 ноя 2023 : 		 Мастер-класс от MARTY FRIEDMAN

13 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Реальность такова, что у вас должен быть классный товар»

1 ноя 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN обещает альбом весной

24 окт 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления MARTY FRIEDMAN

22 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о важности создания собственного стиля игры: «Нужно быть самим собой»

3 окт 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Когда я только начинал играть, я хотел создавать самую экстремальную музыку, на которую только был способен»

24 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN об использовании ИИ в музыке: «В этом должен быть положительный момент»

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12 июн 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN заявил, что у них с DAVE'ом MUSTAINE'ом не было вражды

4 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN на бейсбольном матче

29 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN не жалеет, что воссоединение MEGADETH не состоялось

25 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео полного выступления

20 апр 2023 : 		 TODD LA TORRE на ударных и MARTY FRIEDMAN исполняют трек MEGADETH

6 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Половина есть!»

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Популярность на ТВ позволила заниматься мне тем, что душе угодно»

10 мар 2023 : 		 Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH

8 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о подкладках KISS

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN приехал в США

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN намекает
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Рождественский трек от MARTY FRIEDMAN



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Специально к приближающимся праздникам вышли две компиляции A Very Metal Christmas и A Very Metal Christmas II.

Трек-лист A Very Metal Christmas:

"All I Want For Christmas Is You" - Tim "Ripper" Owens, Ron "Bumblefoot" Thal, David Ellefson
"Rockin' Around The Christmas Tree" - Cherie Currie, Tracii Guns
"Feliz Navidad" - Stephen Pearcy, Vinnie Moore
"Carol Of The Bells" - Chris Poland
"Last Christmas" - Graham Bonnet, Mick Box
"Please Come Home For Christmas" - Carmine Appice, Ty Tabor, Paul Shortino, Phil Soussan
"White Christmas" - Bulletboys
"Christmas Eve/Sarajevo 12/2"4 - George Lynch
"Merry Xmas Everybody" - Kim McAuliffe & Cliff Evans
"Santa Claus Is Comin' To Town" - Paul Dianno
"Happy Holiday" - Enuff Z'nuff
"Little Saint Nick" - L.A. Guns
"Donner & Blitzen" (Achim Koehler Mix) - Thor

Трек-лист A Very Metal Christmas II:

"O Holy Night" - Glenn Hughes
"Blue Christmas" - Jack Russell, Chris Holmes
"Winter Wonderland" - Fast Eddie Clarke, Steve Overland
"All I Want For Christmas Is You" - Janet Gardner
"Another Rock And Roll Christmas" - Paul Dianno, Paul Samson
"Have Yourself A Merry Little Christmas" - Marty Friedman
"It's A Wonderful Life" - George Lynch & Jeff Pilson
"Father Christmas" - Pretty Boy Floyd
"Santa Claus Is Comin' to Town" - Gilby Clarke
"Rudolph the Red-Nosed Reindeer" - Helix
"Run, Rudolph Run" - Faster Pussycat
"Silent Night" - Frank DiMino, Tracii Guns
"What Child Is This?" - Glen Drover

MARTY FRIEDMAN Releases Breathtaking Version Of Christmas Classic




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