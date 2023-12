сегодня



Рождественский трек от MARTY FRIEDMAN



Специально к приближающимся праздникам вышли две компиляции A Very Metal Christmas и A Very Metal Christmas II.



Трек-лист A Very Metal Christmas:



"All I Want For Christmas Is You" - Tim "Ripper" Owens, Ron "Bumblefoot" Thal, David Ellefson

"Rockin' Around The Christmas Tree" - Cherie Currie, Tracii Guns

"Feliz Navidad" - Stephen Pearcy, Vinnie Moore

"Carol Of The Bells" - Chris Poland

"Last Christmas" - Graham Bonnet, Mick Box

"Please Come Home For Christmas" - Carmine Appice, Ty Tabor, Paul Shortino, Phil Soussan

"White Christmas" - Bulletboys

"Christmas Eve/Sarajevo 12/2"4 - George Lynch

"Merry Xmas Everybody" - Kim McAuliffe & Cliff Evans

"Santa Claus Is Comin' To Town" - Paul Dianno

"Happy Holiday" - Enuff Z'nuff

"Little Saint Nick" - L.A. Guns

"Donner & Blitzen" (Achim Koehler Mix) - Thor



Трек-лист A Very Metal Christmas II:



"O Holy Night" - Glenn Hughes

"Blue Christmas" - Jack Russell, Chris Holmes

"Winter Wonderland" - Fast Eddie Clarke, Steve Overland

"All I Want For Christmas Is You" - Janet Gardner

"Another Rock And Roll Christmas" - Paul Dianno, Paul Samson

"Have Yourself A Merry Little Christmas" - Marty Friedman

"It's A Wonderful Life" - George Lynch & Jeff Pilson

"Father Christmas" - Pretty Boy Floyd

"Santa Claus Is Comin' to Town" - Gilby Clarke

"Rudolph the Red-Nosed Reindeer" - Helix

"Run, Rudolph Run" - Faster Pussycat

"Silent Night" - Frank DiMino, Tracii Guns

