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Marty Friedman

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|||| 9 мар 2024

MARTY FRIEDMAN: «Гитаристы всё ещё надеются, что гитара и дальше будет востребована»



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Бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman прояснил свои недавние высказывания, в которых он заявил, что надеется на то, что традиционное гитарное соло умрёт «медленной и мучительной смертью».

В интервью, которое он дал в октябре 2023 года для Guitar World, Marty рассказал о своём подходе к соло:

«Обычно соло-гитарист играет восьмитактовое соло, используя кучу дурацких примочек, может быть, добавляет что-то крутое и модное, чтобы произвести впечатление. Но я заменяю вокалиста, когда солирую, то есть пою с помощью гитары. Так что вместо того, чтобы сказать: "Вот вам обязательное восьмитактовое соло", если нужно, я буду эгоистом, потому что это именно то, чего я хочу. Я не желаю играть скучное старое соло.

Я надеюсь, что традиционное гитарное соло умрёт медленной и мучительной смертью. Гитарные соло должны быть изобретательными. Они должны чем-то увлекать слушателей, особенно тех, кто не учится играть и только слушает. Потому что когда вы учитесь играть, вас, как правило, впечатляет всё, что вы не умеете делать, верно? А если вы молоды и только-только подхватили гитарный азарт, это волнение может быть просто волшебным. Из серии: "Как они это делают?" Этот элемент потрясающий, но в глазах остальных он значит меньше, чем ноль».

После выхода интервью Фридман заявил, что его слова были неверно истолкованы, в результате чего отрёкся от них в соцсетях. В ответ на это Guitar World попытались прояснить ситуацию, проведя 5 марта повторное интервью, в котором Marty подробно остановился на том, каким должно быть гитарное соло в XXI веке, а также на множестве других тем.

На просьбу раз и навсегда прояснить, мертвы ли гитарные соло и надеется ли он, что традиционное соло умрёт, Friedman ответил:

«В этом ответе я не собираюсь давать вам повод для сенсационного заголовка. [Смеётся]. Пока существуют люди, они будут хотеть слушать музыку, которая заставляет их испытывать приятные ощущения. Так что какие бы инструменты для этого ни потребовались, они такими и будут. И если гитарные соло превратятся в то, что может понравиться современным людям, то так оно и будет.

Я стараюсь делать всё что в моих силах. Если вы послушаете мою музыку, соло всегда служат для того, чтобы заставить вас что-то почувствовать, когда вы слушаете всё музыкальное произведение. Это всё, что я могу сделать. В конце концов именно слушатели решают, в моде тот или иной инструмент или нет. Но гитаристы всё ещё надеются, что гитара и дальше будет востребована. Этот инструмент просуществовал дольше, чем саксофон, и это хорошо. Но я люблю саксофонные соло 1950-х, особенно саксофонные соло Джимми Райта, который был просто самым сумасшедшим саксофонистом. Он был как... не знаю... Эдди Ван Хален среди саксофонистов 1950-х. Я не знаю, как это описать, но тогда саксофон был гитарой. И сейчас гитара всё ещё существует, но наша обязанность — делать то, что привлекает людей, чтобы они захотели послушать наш инструмент. И я хотел бы высказать свою точку зрения на эту очень важную тему».




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