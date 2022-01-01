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MARTY FRIEDMAN на новом сингле RUSS HEWITT



"Vivir Libre", новое видео Russ'a Hewitt'a, доступно для просмотра ниже. В качестве специального гостя в записи композиции принимал участие MARTY FRIEDMAN.







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