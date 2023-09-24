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MARTY FRIEDMAN об использовании ИИ в музыке: «В этом должен быть положительный момент»



В новом интервью Australian Musician бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman высказал своё мнение по поводу использования музыкального генератора ИИ (искусственного интеллекта) в качестве инструмента для создания мелодий, гармоний и рифм на основе алгоритмов искусственного интеллекта и моделей машинного обучения:



«В этом должен быть положительный момент. И независимо от того, боимся мы технологий или нет, они станут реальностью — и точка. Поэтому я думаю, что мы можем бороться с этим до конца, и в музыкальном бизнесе всегда были ребята, которые боролись с аналоговым и цифровым.



Это своего рода ностальгия — вспоминать о тех днях, когда всё было аналоговым, и ты слушал целый альбом от начала до конца, и это прекрасно, и люди всё ещё могут наслаждаться этим, но технологии позволили нам с вами так разговаривать, технологии позволили появиться Pro Tools, что помогло создать одни из лучших идей для записи в истории.



Мы не можем бороться с этим постоянно, потому что это всё равно что плевать на небо — это бессмысленно. Так что я думаю, что лучшие годы ИИ ещё впереди. Пока что он не сделал ничего такого, что могло бы переплюнуть меня. Из того, что я видел, это были просто милые смешные мэшапы и прочее, ничего такого, ради чего я захотел послушать целый альбом, но технологии, ИИ и всё остальное — это реальность. Она никуда не денется, хорошо это или плохо. Поэтому чем раньше мы примем это и поймём, как мы можем не только жить с этим, но и извлекать из этого пользу, тем больше мы сможем наслаждаться жизнью, а не уподобляться старику, который только и говорит: "Я ненавижу всё это". В это состояние очень легко впасть, особенно людям предыдущего поколения, потому что мы знаем, как хорошо было тогда. Сейчас много всякой фигни из-за технологий, и легко ненавидеть всё это, но это никуда не денется. Так какая польза от негативного отношения к этому?»







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