Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 43
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса 22
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
*UDO DIRKSCHNEIDER хочет отпраздновать 50-летие творческой де... 15
*FLOTSAM AND JETSAM не нужны в США 14
*Новое видео RONNIE ROMERO 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Бой Джордж проникся NAPALM DEATH 48
*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 43
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 38
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
[= ||| все новости группы



*

Marty Friedman

*



24 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN об использовании ИИ в музыке: «В этом должен быть положительный момент»

17 сен 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, почему он снимает кольцо, когда играет на гитаре

20 июл 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

12 июн 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN заявил, что у них с DAVE'ом MUSTAINE'ом не было вражды

4 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN на бейсбольном матче

29 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN не жалеет, что воссоединение MEGADETH не состоялось

25 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео полного выступления

20 апр 2023 : 		 TODD LA TORRE на ударных и MARTY FRIEDMAN исполняют трек MEGADETH

6 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Половина есть!»

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Популярность на ТВ позволила заниматься мне тем, что душе угодно»

10 мар 2023 : 		 Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH

8 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о подкладках KISS

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN приехал в США

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN намекает

4 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о совместном выступлении с MEGADETH

15 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN очень рад

14 фев 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

6 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN почтил память Боба Налбандяна

4 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN недоволен списком лучших вокалистов

26 авг 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN представил новое видео

7 июл 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN присоединился к RANDY BACHMAN'у

23 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN хвалит фильм об Элвисе

2 июн 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN на новом сингле RUSS HEWITT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN об использовании ИИ в музыке: «В этом должен быть положительный момент»



zoom
В новом интервью Australian Musician бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman высказал своё мнение по поводу использования музыкального генератора ИИ (искусственного интеллекта) в качестве инструмента для создания мелодий, гармоний и рифм на основе алгоритмов искусственного интеллекта и моделей машинного обучения:

«В этом должен быть положительный момент. И независимо от того, боимся мы технологий или нет, они станут реальностью — и точка. Поэтому я думаю, что мы можем бороться с этим до конца, и в музыкальном бизнесе всегда были ребята, которые боролись с аналоговым и цифровым.

Это своего рода ностальгия — вспоминать о тех днях, когда всё было аналоговым, и ты слушал целый альбом от начала до конца, и это прекрасно, и люди всё ещё могут наслаждаться этим, но технологии позволили нам с вами так разговаривать, технологии позволили появиться Pro Tools, что помогло создать одни из лучших идей для записи в истории.

Мы не можем бороться с этим постоянно, потому что это всё равно что плевать на небо — это бессмысленно. Так что я думаю, что лучшие годы ИИ ещё впереди. Пока что он не сделал ничего такого, что могло бы переплюнуть меня. Из того, что я видел, это были просто милые смешные мэшапы и прочее, ничего такого, ради чего я захотел послушать целый альбом, но технологии, ИИ и всё остальное — это реальность. Она никуда не денется, хорошо это или плохо. Поэтому чем раньше мы примем это и поймём, как мы можем не только жить с этим, но и извлекать из этого пользу, тем больше мы сможем наслаждаться жизнью, а не уподобляться старику, который только и говорит: "Я ненавижу всё это". В это состояние очень легко впасть, особенно людям предыдущего поколения, потому что мы знаем, как хорошо было тогда. Сейчас много всякой фигни из-за технологий, и легко ненавидеть всё это, но это никуда не денется. Так какая польза от негативного отношения к этому?»




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

24 сен 2023
gravitgroove
Все это скорее для рекламы и фона в клубе, и каждый, кто хоть как-то интересуется музыкой и произведениями живописи сможет обнаружить цитаты. Нейронка не способна самостоятельно создать что-то кардинально новое. Даже человек вдохновлялся феноменами природы.
24 сен 2023
WahrandPhain
gravitgroove, ну как же, нейронка из людей по имени металлика уже 30 лет людей наебывает)))
Like!1
24 сен 2023
N
Nicolas444883
WahrandPhain, не 30 конечно, скорее 20.

просмотров: 385

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом