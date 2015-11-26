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MARTY FRIEDMAN — о том, что было сложнее всего при переезде в Японию



MARTY FRIEDMAN в рамках недавнего разговора ответил на вопрос о том, что для него стало самым сложным при переезде в Японию, который он осуществил в 2003 году:



«Для меня всё было не так сложно, как я думал, потому что я много раз до этого бывал в Японии и знал правила, а тут их очень много. Единственное, с чем возникли сложности, — это с разделением мусора, но это ерунда. Мусор и переработка — тут всё однозначно. Если ты приходишь в любое место, куда выбрасывают мусор, например, в свой многоквартирный дом, в жилой комплекс, или где бы ты ни был, мусор чистый — ты убираешь настоящий мусор перед тем, как выбросить его наружу. Так что, скажем, у вас есть картонная коробка, на ней много скотча, этикеток и всякой ерунды, и ты должен снять все эти липкие вещи и весь мусор, и оставить коробку девственно чистой и пригодной для утилизации. Если у вас есть бутылка газировки, которую вы пьёте, вы должны вымыть её, а затем снять этикетку, которая также пригодна для вторичной переработки, отделить её, и поместить в другую перерабатываемую ёмкость. И вот это всё заняло у меня много времени.



В моей самой первой [японской] квартире, помню, я выкинул что-то не так и попался хозяйке дома. Потому что я положил мешок с мусором, и можно было услышать "звон" бутылки. И эта бутылка не должна была быть в этом мусорном мешке, нельзя было [смешивать] бутылки, бумагу и всё остальное. Так что она услышала звон — она случайно оказалась там и повернула голову. И я такой: "О Боже. А вот и я, ещё один иностранец, выставляющий нас всех в плохом свете". Но я быстро приспособился к этому. Это очень чистое место».













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