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Marty Friedman

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Бывший гитарист MEGADETH — о гитаристе MEGADETH



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Бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman в интервью Guitar World рассказал о том, как оказался на сольной работе нового гитариста MEGADETH Kiko Loureiro:

«О, да мы братаны! Он очень хороший мой друг, и когда бы он ни приехал в Японию, мы зависаем, и всё такое. Не знаю, был ли у нас хоть раз, чтобы мы оказались в одном помещении и играли на гитарах, но я был бы не против такого развития ситуации. Он очень, очень-очень, очень-очень-очень крутой гитарист и такой же крутой парень. Так что когда он спросил, не сыграю ли я в его теме, я тут же согласился. Я понятия не имел, что это будет и как, но песня оказалась очень милой и классной. Так что я сделал свои партии и отлично провёл время».

Ex-MEGADETH Guitarist MARTY FRIEDMAN On KIKO LOUREIRO:





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