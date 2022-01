сегодня



MARTY FRIEDMAN с участниками DEAFHEAVEN & KYLESA исполняют Боуи



Видео исполнения MARTY FRIEDMAN с участниками DEAFHEAVEN & KYLESA композиции Дэвида Боуи "Station To Station", доступно ниже. Это очередной ролик от проекта Two Minutes To Late Night. http://www.martyfriedman.com











