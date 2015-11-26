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*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 18
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Marty Friedman

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10 дек 2020 : 		 Новый год с MARTY FRIEDMAN'ом

22 окт 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 окт 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN в видео FENDER

16 сен 2020 : 		 Какие песни вошли в новую работу MARTY FRIEDMAN

15 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о первых песнях

1 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN выпустит альбом осенью

8 авг 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом

30 июл 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о 10 самых раздражающих вещах при записи и в турах

17 июл 2020 : 		 Видео от MARTY FRIEDMAN

2 июн 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN и APOLO 7

26 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN сотрудничает с колумбийской группой APOLO 7

8 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Документальный фильм выйдет в следующем году»

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от MARTY FRIEDMAN

22 апр 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, что делает на карантине

26 дек 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о своей группе: «Они затмевают меня каждый вечер»

7 дек 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о работе с JASON'ом BECKER'ом

6 дек 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH MARTY FRIEDMAN: «Наркотики для меня — большая глупость»

29 ноя 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о дебютном альбоме: «Сейчас я бы сделал многое иначе»

3 июл 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

12 апр 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Об этом соло я часто вспоминаю, когда меня просят назвать мое любимое»

11 апр 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

14 окт 2018 : 		 Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN

11 сен 2018 : 		 Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN

24 авг 2018 : 		 Концертный трек MARTY FRIEDMAN

12 апр 2018 : 		 MARTY FRIEDMAN запишет шоу в Мексике

21 фев 2018 : 		 Переиздания альбомов HAWAII и DEUCE с участием MARTY FRIEDMAN выйдут весной
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Новый год с MARTY FRIEDMAN'ом



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MARTY FRIEDMAN первого января в девять вечера по местному времени проведёт специальный новогодний стрим, в рамках которого при поддержке своей команды исполнит материал за всю карьеру, включая недавно выпущенный альбом "Tokyo Jukebox 3". Билеты доступны по этому адресу.

«В этом году я оказался заперт в студии, записывая "Tokyo Jukebox 3". Запись такого альбома, как этот, всё равно требует ненормального объема изоляции, так что пандемия заставила меня сконцентрироваться немного больше, чем обычно. Целью было придумать музыку, которая была бы агрессивно опустошающей для тех, кто сильнее пострадал от пандемии, чем я. Это в глубине моей души дало мне ещё один слой вдохновения и энергии, и, надеюсь, это проявится в музыке».

MARTY FRIEDMAN To Host Unique Multi-Dimensional Livestream Show On New Year





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