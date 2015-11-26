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Новый год с MARTY FRIEDMAN 'ом



MARTY FRIEDMAN первого января в девять вечера по местному времени проведёт специальный новогодний стрим, в рамках которого при поддержке своей команды исполнит материал за всю карьеру, включая недавно выпущенный альбом "Tokyo Jukebox 3". Билеты доступны по этому адресу.



«В этом году я оказался заперт в студии, записывая "Tokyo Jukebox 3". Запись такого альбома, как этот, всё равно требует ненормального объема изоляции, так что пандемия заставила меня сконцентрироваться немного больше, чем обычно. Целью было придумать музыку, которая была бы агрессивно опустошающей для тех, кто сильнее пострадал от пандемии, чем я. Это в глубине моей души дало мне ещё один слой вдохновения и энергии, и, надеюсь, это проявится в музыке».













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