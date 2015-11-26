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Marty Friedman

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17 дек 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN в "Behind The Riff"

18 ноя 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не чувствовал принадлежность к Японии»

14 авг 2021 : 		 Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов

3 авг 2021 : 		 Обучающее видео от MARTY FRIEDMAN

30 июл 2021 : 		 Кавер-версия CROWDED HOUSE от MARTY FRIEDMAN

28 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Мне повезло с пандемией»

22 июн 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о «шреддинге»: «Играть медленно в тысячу раз сложнее, чем быстро»

23 май 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, как Япония справляется с коронавирусом

26 мар 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

19 фев 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

4 янв 2021 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Да я с детства за METALLICA!»

28 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о том, что было сложнее всего при переезде в Японию

25 дек 2020 : 		 Бывший гитарист MEGADETH — о гитаристе MEGADETH

17 дек 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Сейчас я более уверен в себе как фронтмен»

10 дек 2020 : 		 Новый год с MARTY FRIEDMAN'ом

22 окт 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 окт 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN в видео FENDER

16 сен 2020 : 		 Какие песни вошли в новую работу MARTY FRIEDMAN

15 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о первых песнях

1 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN выпустит альбом осенью

8 авг 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом

30 июл 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о 10 самых раздражающих вещах при записи и в турах

17 июл 2020 : 		 Видео от MARTY FRIEDMAN

2 июн 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN и APOLO 7

26 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN сотрудничает с колумбийской группой APOLO 7

8 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Документальный фильм выйдет в следующем году»
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|||| сегодня

MARTY FRIEDMAN в "Behind The Riff"



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MARTY FRIEDMAN принял участие в программе "Behind The Riff", сыграв "Whiteworm".

MARTY FRIEDMAN Performs



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