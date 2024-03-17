17 мар 2024



MARTY FRIEDMAN о новом гитаристе MEGADETH



MARTY FRIEDMAN в рамках недавнего интервью спросили, слышал ли он новый состав MEGADETH с Teemu Mäntysaari:



«На самом деле, не слышал, но я уверен, что он отлично справляется со своей работой, если уж он там. Мне удалось познакомиться с ним, когда я играл с группой на Wacken [фестиваль Open Air в Германии в августе прошлого года], и он показался мне очень, очень крутым парнем. И я желаю ему много-много успешных выступлений с группой, и я уверен, что это будет очень весело для него!»



Что касается нынешних взаимоотношений с лидером MEGADETH Dave Mustaine'ом, Marty ответил:



«Всё ровно. Мы выступили вместе на двух замечательных концертах в прошлом году, в Будокане и на Wacken Open Air. Он мой братишка. Я вообще самый большой фэн MEGADETH в мире».







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