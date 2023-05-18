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Marty Friedman

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MARTY FRIEDMAN заявил, что у них с DAVE'ом MUSTAINE'ом не было вражды



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Три месяца назад бывший гитарист MEGADETH Marty Friedman воссоединился со своей бывшей группой во время первого в истории концерта в знаменитом токийском клубе Budokan. Marty вышел на сцену, чтобы исполнить три песни в конце основного сета 27 февраля: "Countdown To Extinction", "Tornado Of Souls" и "Symphony Of Destruction".

На вопрос во время появления в последнем эпизоде подкаста "The Jasta Show", как эти три песни были выбраны для исполнения во время сета MEGADETH, Marty ответил:

«Это было так естественно. Словно два школьных приятеля решили: "Пойдём джемовать". Это было невероятно непринуждённо. И я думаю, что так и должно быть на самом деле. Мы просто поговорили о паре песен. Я хотел исполнить две песни, а потом Dave [Mustaine, лидер MEGADETH] сказал: "Почему бы нам не сыграть ещё одну песню?" И я ответил что-то типа: "Окей. Это здорово". Так что мы исполнили эти песни, и не было никакой особой причины для исполнения именно этих песен. Но всё получилось просто замечательно, и мы получили от этого огромное удовольствие».

Friedman также опроверг предположения о том, что между ним и Mustaine'ом была вражда после его ухода:

«Самое смешное, что между нами действительно ничего подобного не было в то время, когда мы не играли вместе. А если и было, то это было что-то вроде того, что любят СМИ... Вы знаете, чем они занимаются: они берут что-то, что может выглядеть негативно, из двухчасового интервью, и это становится заголовком. Между нами вообще никогда ничего такого не было. Если кто-то из нас писал друг другу по электронной почте, это было совершенно буднично. Так что не было ничего необычного в том, чтобы получить от Dave'a сообщение: "Чувак, мы играем в Будокане. Не хочешь сыграть с нами?" Это было совершенно буднично. Так что на самом деле между нами никогда не было ничего, о чём я знаю, что могло бы вызвать какие-то достойные освещения в прессе споры. Это скучно. Но как уж есть».




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18 май 2023
o
olly71
Интересно кто эти неизвестные люди кто постоянно говорил про вражду между ними ? Если Мастейн миллион раз звал Фридмана вернуться начиная с 2004 года и в личных разговорах говорил что считает Фридмана самым ценным музыкантов за всю историю группы ( после себя конечно )

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