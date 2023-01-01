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*Новое видео SLIPKNOT 31
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 19
*SLIPKNOT расстались с клавишником 16
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 15
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
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Marty Friedman

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12 июн 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

18 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN заявил, что у них с DAVE'ом MUSTAINE'ом не было вражды

4 май 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN на бейсбольном матче

29 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN не жалеет, что воссоединение MEGADETH не состоялось

25 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: видео полного выступления

20 апр 2023 : 		 TODD LA TORRE на ударных и MARTY FRIEDMAN исполняют трек MEGADETH

6 апр 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Половина есть!»

21 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

13 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Популярность на ТВ позволила заниматься мне тем, что душе угодно»

10 мар 2023 : 		 Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH

8 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о подкладках KISS

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN приехал в США

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN намекает

4 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о совместном выступлении с MEGADETH

15 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN очень рад

14 фев 2023 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

6 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN почтил память Боба Налбандяна

4 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN недоволен списком лучших вокалистов

26 авг 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN представил новое видео

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Новое видео MARTY FRIEDMAN



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"Shukumei", новое видео MARTY FRIEDMAN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Tokyo Jukebox 3".




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