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MARTY FRIEDMAN : «Об этом соло я часто вспоминаю, когда меня просят назвать мое любимое»



MARTY FRIEDMAN опубликовал следующее сообщение:



«В моих европейских гастролях меня часто просят назвать моё любимое соло. Я никогда не мог дать хорошего ответа, так как каждый раз, когда я что-то выпускаю, это означает, что я выпускаю лучшее, что могу сделать, и мне это нравится даже больше того, что я делал ранее. Однако вот это соло из старой песни частенько приходит мне на ум, когда я слышу подобный вопрос. Тут столько всего произошло, что мне нравится, поэтому, думаю, всем тем, кому интересна моя игра, стоит его послушать».













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