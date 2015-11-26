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Marty Friedman

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12 апр 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Об этом соло я часто вспоминаю, когда меня просят назвать мое любимое»

11 апр 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

14 окт 2018 : 		 Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN

11 сен 2018 : 		 Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN

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12 апр 2018 : 		 MARTY FRIEDMAN запишет шоу в Мексике

21 фев 2018 : 		 Переиздания альбомов HAWAII и DEUCE с участием MARTY FRIEDMAN выйдут весной

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3 ноя 2017 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

20 авг 2017 : 		 Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN

12 авг 2017 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

4 авг 2017 : 		 Новый альбом MARTY FRIEDMAN доступен для прослушивания

3 авг 2017 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

2 авг 2017 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Ненавижу, когда меня называют шреддером!»

22 июл 2017 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN

12 июл 2017 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN

1 июл 2017 : 		 Новая песня MARTY FRIEDMAN

24 июн 2017 : 		 Фрагмент нового трека MARTY FRIEDMAN

5 июн 2017 : 		 Ранние альбомы MARTY FRIEDMAN будут переизданы

2 июн 2017 : 		 MARTY FRIEDMAN выпустит новую работу летом; новая песня

25 янв 2017 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

9 дек 2016 : 		 У MARTY FRIEDMAN'a готово уже пять песен

23 ноя 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN: «У меня не было достаточно причин для возвращения в MEGADETH»

5 ноя 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN стал послом

14 окт 2016 : 		 MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом

3 авг 2016 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN
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MARTY FRIEDMAN: «Об этом соло я часто вспоминаю, когда меня просят назвать мое любимое»



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MARTY FRIEDMAN опубликовал следующее сообщение:

«В моих европейских гастролях меня часто просят назвать моё любимое соло. Я никогда не мог дать хорошего ответа, так как каждый раз, когда я что-то выпускаю, это означает, что я выпускаю лучшее, что могу сделать, и мне это нравится даже больше того, что я делал ранее. Однако вот это соло из старой песни частенько приходит мне на ум, когда я слышу подобный вопрос. Тут столько всего произошло, что мне нравится, поэтому, думаю, всем тем, кому интересна моя игра, стоит его послушать».

MARTY FRIEDMAN Posts Guitar Solo





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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Sunriser


12 апр 2019, 08:03		Я уж подумал, что любимым было соло сыгранное, но не включенное, в Breadline. После вчерашней то новости от великого и могучего Дейва Мастейна.

xRReth


12 апр 2019, 08:17		С бредлайном знатное трололо)

НELLECTOR


12 апр 2019, 11:46		Анимэрти Фридман

Alisher


12 апр 2019, 12:14		Переслушал соло Redline - клевое же соло, рок-н-ролльное такое. Не знаю чт там Марти записал, но в текущем звучании тоже отлично


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