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Новое видео MARTY FRIEDMAN



MARTY FRIEDMAN выпустит новый студийный альбом "Tokyo Jukebox 3" 16 апреля на The Players Club/Mascot Label Group. В Японии релиз доступен с октября прошлого года. Специально по случаю анонса было представлено видео на "Makenaide".



















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