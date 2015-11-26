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Marty Friedman

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18 окт 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN в видео FENDER

16 сен 2020 : 		 Какие песни вошли в новую работу MARTY FRIEDMAN

15 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о первых песнях

1 сен 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN выпустит альбом осенью

8 авг 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом

30 июл 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN — о 10 самых раздражающих вещах при записи и в турах

17 июл 2020 : 		 Видео от MARTY FRIEDMAN

2 июн 2020 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN и APOLO 7

26 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN сотрудничает с колумбийской группой APOLO 7

8 май 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Документальный фильм выйдет в следующем году»

4 май 2020 : 		 Карантинное видео от MARTY FRIEDMAN

22 апр 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, что делает на карантине

26 дек 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о своей группе: «Они затмевают меня каждый вечер»

7 дек 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о работе с JASON'ом BECKER'ом

6 дек 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH MARTY FRIEDMAN: «Наркотики для меня — большая глупость»

29 ноя 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о дебютном альбоме: «Сейчас я бы сделал многое иначе»

3 июл 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

12 апр 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Об этом соло я часто вспоминаю, когда меня просят назвать мое любимое»

11 апр 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv

14 окт 2018 : 		 Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN

11 сен 2018 : 		 Фрагмент нового релиза MARTY FRIEDMAN

24 авг 2018 : 		 Концертный трек MARTY FRIEDMAN

12 апр 2018 : 		 MARTY FRIEDMAN запишет шоу в Мексике

21 фев 2018 : 		 Переиздания альбомов HAWAII и DEUCE с участием MARTY FRIEDMAN выйдут весной

7 дек 2017 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

3 ноя 2017 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN
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MARTY FRIEDMAN в видео FENDER



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Японское отделение FENDER разместило видео, в котором бывший гитарист MEGADETH MARTY FRIEDMAN играет на одном из инструментов из серии "Made In Japan Modern Series", основу для которой составляют модели, базирующиеся на классических формах Jazz Bass, Jazzmaster, Stratocaster и Telecaster.

Watch MARTY FRIEDMAN Shred On FENDER's 'Made In Japan Modern Series' Guitar





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