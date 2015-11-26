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MARTY FRIEDMAN в видео FENDER



Японское отделение FENDER разместило видео, в котором бывший гитарист MEGADETH MARTY FRIEDMAN играет на одном из инструментов из серии "Made In Japan Modern Series", основу для которой составляют модели, базирующиеся на классических формах Jazz Bass, Jazzmaster, Stratocaster и Telecaster.













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