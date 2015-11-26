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MARTY FRIEDMAN : «Я уже давно не играл за пределами Японии»



MARTY FRIEDMAN в рамках недавнего интервью поделился планами на 2022 год:



«Надеюсь, что смогу сыграть для всех вас. Прошло слишком много времени. Мой альбом вышел в апреле 2021 года. Обычно, когда выходит мой альбом, я гастролирую повсюду, потому что мне нравится играть в каждой стране, в каждом городе. Я выступал только в Японии [в поддержку альбома]; я провёл два тура по Японии. Мне нравится быть в Японии, но я также люблю играть и в других странах. И я очень ценю всю ту поддержку, которую вы всегда оказываете мне, даже когда я не могу приехать туда, где вы живёте. Это первое, что я собираюсь сделать [в этом] году, когда процесс международных гастролей станет немного более простым».







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