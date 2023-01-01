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MARTY FRIEDMAN: «Половина есть!»



MARTY FRIEDMAN в недавней беседе с The Entertainment Outlet рассказал о том, как идет работа над новым материалом:



«Я работал над ним последние полтора года. И я записал примерно половину альбома прошлым летом. Я поехал в Италию и записал примерно половину альбома. И я очень, очень этому рад. Сейчас я работаю над демо-записями для оставшейся половины альбома».



В качестве ориентиров новому материалу музыкант назвал альбом 'Scenes', но с более современным звучанием.







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