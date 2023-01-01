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*Новое видео METALLICA 80
*ACE FREHLEY потребовал от PAUL'а STANLEY извинений 32
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 24
*GUNS N' ROSES, IRON MAIDEN, AC/DC, OZZY OSBOURNE, METALL... 21
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 14
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Marty Friedman

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13 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Популярность на ТВ позволила заниматься мне тем, что душе угодно»

10 мар 2023 : 		 Как MARTY FRIEDMAN прослушивался в MEGADETH

8 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN — о подкладках KISS

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN приехал в США

6 мар 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN намекает

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15 фев 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN очень рад

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4 янв 2023 : 		 MARTY FRIEDMAN недоволен списком лучших вокалистов

26 авг 2022 : 		 MARTY FRIEDMAN представил новое видео

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14 авг 2021 : 		 Документальный фильм о MARTY FRIEDMAN почти готов

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MARTY FRIEDMAN: «Половина есть!»



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MARTY FRIEDMAN в недавней беседе с The Entertainment Outlet рассказал о том, как идет работа над новым материалом:

«Я работал над ним последние полтора года. И я записал примерно половину альбома прошлым летом. Я поехал в Италию и записал примерно половину альбома. И я очень, очень этому рад. Сейчас я работаю над демо-записями для оставшейся половины альбома».

В качестве ориентиров новому материалу музыкант назвал альбом 'Scenes', но с более современным звучанием.




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