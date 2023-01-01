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MARTY FRIEDMAN о новом альбоме



В рамках серии вопросов и ответов в Rock 'N' Roll Fantasy Camp's "Metalmania III" MARTY FRIEDMAN рассказал о будущем сольном диске:



«У меня уже 15 сольных альбомов, и каждый раз я стараюсь сделать что-то новое, то, чего никогда раньше не делал. Я не хочу, чтобы меня когда-нибудь считали одним из тех парней, о которых говорят: "Ах, его ранние альбомы были великолепны". Понимаете, о чем я? Я говорил так о своих любимых гитаристах — к сожалению, — и я никогда не хотел бы, чтобы так говорили обо мне. Поэтому я всегда бросаю себе вызов, работая над новым материалом. В этом новом альбоме, который я закончил примерно на 70%, самое близкое, с чем я могу его соотнести, - это альбом "Scenes" [1992], который я выпустил довольно давно. Он был очень драматичным и оркестровым, там было много инструментов другого типа - скрипки, виолончели и все такое прочее. Так что это скорее драматическая, оркестровая концепция. Но все, чему я научился с тех пор, как вышел альбом "Scenes", выросло в геометрической прогрессии, так что это гораздо более масштабная работа. Так что если вам нравится альбом "Scenes", думаю, этот альбом придется вам по вкусу».







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