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MARTY FRIEDMAN: «Популярность на ТВ позволила заниматься мне тем, что душе угодно»



MARTY FRIEDMAN в рамках беседы с Consequence ответил на вопрос, что его в первую очередь привлекало в Японии и стало причиной для переезда:



«Это определённо была музыка. Я хотел создавать японскую музыку, а единственный способ сделать это — быть здесь и полностью погрузиться в неё. Когда я приехал сюда, мне очень повезло, и я попал в группу одной из моих любимых японских певиц — Айкавы Нанасе. Так что я занимался именно тем, чем хотел, практически сразу после своего переезда сюда — шесть или восемь месяцев или около того. И это позволило мне оказаться именно там, где я хотел быть в J-pop-музыке. Я начал работать со всеми моими любимыми артистами и всеми моими любимыми продюсерами, играя вживую, записывая и сочиняя музыку. А потом, когда я начал работать на телевидении, передо мной открылся целый мир».



Кроме этого, Friedman рассказал о своём статусе популярного в Японии телевизионного деятеля:



«На самом деле вначале я вовсе не стремился к этому. Как я уже говорил, я присоединился к группе одного из моих любимых исполнителей в жанре J-pop, когда только приехал сюда, а когда ты так поступаешь, люди начинают тебя замечать. Это положило начало большому количеству людей, которые стали обращать на меня внимание, и среди них была телевизионная компания, которая пригласила меня на новое шоу. Поначалу я не очень хотел участвовать в этом, потому что хотел просто сосредоточиться на музыке — J-pop. J-pop, когда я говорю слово "поп", на самом деле это очень тяжёлый металл. Не него большое влияние оказал тяжёлый металл. Люди пугаются, когда слышат слово "поп", но здесь гитара просто сходит с ума. Мне это нравилось. Я хотел сосредоточиться на этом, но мне сказали: "Просто попробуй заняться телевидением. Твой японский очень хорош, и у тебя очень интересная точка зрения. Просто попробуй". И первое, что получилось, стало настоящим хитом. Это было шоу под названием "Heavymeta-san", которое превратилось в "Rock Fujiyama". Оно длилось шесть сезонов. Для нового сериала это неслыханно. Появились другие предложения, и мой менеджмент начал набирать всё новые и новые проекты, и в итоге меня знают больше людей по телепередачам, чем по музыке. И до сих пор это так. На самом деле когда я выступал в Будокане [гостевое выступление с MEGADETH 27 февраля], многие из этих новостей были опубликованы на Yahoo! News: "Он — парень с телевидения, но вот чем он занимается на самом деле" — вот такой был заголовок. Работа на телевидении способствовала тому, что я могу уехать на два месяца и гастролировать по Америке со своей музыкой — и не иметь при этом никаких проблем. Это позволило мне жить именно той жизнью, которую я хочу. Это дало мне большую свободу. Конечно, никогда не знаешь, когда к тебе подходят люди, откуда они меня знают. Но моё настоящее занятие — это музыка, и я люблю заниматься музыкой больше всего на свете».







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