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*Вокалист DISTURBED: «Когда вы прижимаете дикое животное к ст... 36
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Marty Friedman

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Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN



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Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN, которое состоялось 23 февраля в White Oak Music Hall, Houston, Texas, доступно для просмотра ниже:

01. Stigmata Addiction
02. Devil Take Tomorrow
03. Rock City
04. Amagigoe (SAYURI ISHIKAWA cover)
05. Tornado Of Souls (MEGADETH song)
06. Whiteworm
07. Dragon Mistress
08. Band Intro
09. Guest jam with audience member
10. Kaze Ga Fuiteiru






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