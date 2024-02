сегодня



Видео полного выступления MARTY FRIEDMAN, которое состоялось 23 февраля в White Oak Music Hall, Houston, Texas, доступно для просмотра ниже:



01. Stigmata Addiction

02. Devil Take Tomorrow

03. Rock City

04. Amagigoe (SAYURI ISHIKAWA cover)

05. Tornado Of Souls (MEGADETH song)

06. Whiteworm

07. Dragon Mistress

08. Band Intro

09. Guest jam with audience member

10. Kaze Ga Fuiteiru











