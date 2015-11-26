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Marty Friedman

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26 мар 2021 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

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4 май 2020 : 		 Карантинное видео от MARTY FRIEDMAN

22 апр 2020 : 		 MARTY FRIEDMAN о том, что делает на карантине

26 дек 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о своей группе: «Они затмевают меня каждый вечер»

7 дек 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о работе с JASON'ом BECKER'ом

6 дек 2019 : 		 Бывший гитарист MEGADETH MARTY FRIEDMAN: «Наркотики для меня — большая глупость»

29 ноя 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN о дебютном альбоме: «Сейчас я бы сделал многое иначе»

3 июл 2019 : 		 MARTY FRIEDMAN на EMGtv
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MARTY FRIEDMAN — о том, как Япония справляется с коронавирусом



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В рамках недавней беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" MARTY FRIEDMAN ответил на вопрос о том, как Япония справляется с коронавирусом:

«Я не думаю, что это было так серьёзно, как то, что я слышал о происходящем в Лос-Анджелесе, где почти всё закрыто. На самом деле всё было хорошо с точки зрения удобства и нормальной жизни. Единственное, что непривычно, это ограничение мероприятий, на которые приходит много людей, и проведение концертов. Есть агентства, которые их проводят, а есть агентства, которые их не проводят. И это на самом деле просто вопрос политики агентств, которые готовы пойти на такой риск».

Marty, который в январе завершил короткое турне по Японии, продолжил:

«Поверьте, мне было очень приятно закончить тур абсолютно без проблем — все в безопасности; все были счастливы; [мы] следовали всем правилам. Существует много правил, но я думаю, что здесь нет ничего похожего на настоящую строгую изоляцию, как в некоторых странах, с комендантским часом и тому подобными вещами. Учитывая всё это, мы ещё далеки от того, чтобы вылечиться от COVID. Вакцина ещё не стала реальностью, как в Америке, и, похоже, она работает очень хорошо. Я не настолько образован в этом вопросе, чтобы знать о ней хоть что-то, но могу сказать, что здесь, в Японии, не испытываю дискомфорта, но я определённо скучаю по международным поездкам. И это всё. Всё остальное здесь вполне нормально».

MARTY FRIEDMAN On Japan



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