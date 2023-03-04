4 мар 2023



MARTY FRIEDMAN — о совместном выступлении с MEGADETH



MARTY FRIEDMAN в рамках недавнего интервью для Consequence рассказал о том, каково было вновь выйти на сцену с MEGADETH:



«Это был просто идеальный завершающий момент всего того, что мы сделали вместе до этого дня. Вряд ли можно придумать лучшего способа, чтобы всё это произошло. Это было идеальное время, просто естественный и органичный способ всё сделать».



Friedman также рассказал о своих нынешних отношениях с Mustaine'ом:



«Всё замечательно. Они всегда были отличными. Я полагаю, что если и были какие-то странности, то только в умах фанатов или у тех, кто читает СМИ. Мы общаемся время от времени и обмениваемся любезностями. Возможно, в то время, когда я ушёл из группы, между нами могли возникнуть какие-то странные чувства, но я полагаю, что в то время Dave понимал, почему я ушёл. И в то время я понимал, почему я поставил группу в потенциально сложную ситуацию. Но это было очень давно. И с тех пор у нас не было ничего, кроме дружеского, нормального общения — иногда мы обсуждаем какие-то моменты, которые могут нуждаться в комментариях другого. Но нет абсолютно ничего, кроме дружелюбности».



На вопрос, готов ли он снова играть с MEGADETH, на сцене или в студии, Marty ответил:



«Да, дверь открыта. Я вообще сомневаюсь, что дверь была когда-либо закрыта. На самом деле вопрос в том, как сделать что-то, что будет иметь смысл. Как для них, так и для меня. Так что Будокан — это вроде как не вопрос. Но если появится что-то, что будет полезно для них и полезно для меня, и добавит ценности, тогда я буду только за. Насколько я понимаю, их группа сейчас в отличном состоянии, поэтому я не могу себе представить, чтобы я им был нужен для чего-то. [Смеётся]. Но Будокан был прекрасен. Есть и другие планы на будущее. Моя дверь открыта, мы в отличных отношениях, и я люблю всех ребят в группе. Всё очень легко и непринуждённо».







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