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MARTY FRIEDMAN завершает работу над альбомом



MARTY FRIEDMAN в недавней беседе подтвердил, что заканчивает работу над новым сольным альбомом:



«Я все еще работаю. У меня нет никакой информации о том, когда и где будет выпущена пластинка, потому что COVID поменял в мире все. Я не говорил о том, что работают над материалом, потому что не хотел ничего говорить до того, как будет какая-то определенность. Но работы идут и я близок к их завершению».







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