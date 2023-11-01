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Marty Friedman

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MARTY FRIEDMAN обещает альбом весной



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MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью Chris Akin Presents подтвердил, что активно работает над новым сальным альбомом:

«Уже почти год я записываю свой будущий альбом. И он будет закончен к концу года, а выйдет весной 2024 года. И он очень амбициозный. Но, конечно, я говорю так каждый раз. Но ведь каждый раз я должен превзойти предыдущий, так что задача становится все более и более безумной. И на данный момент я бы сказал, что выполнил ее примерно на 75%».

Что касается других проектов, которыми он занимается в настоящее время, он ответил:

«Я редактирую свою автобиографию, которая выйдет также в следующем году. Кроме того, я только что сделал самую исчерпывающую серию обучающих видеофильмов для компании TrueFire - самую исчерпывающую из всех, которые они когда-либо делали, и самую исчерпывающую из всех, которые я когда-либо делал. Это самое глубокое погружение в то, как я вижу музыку, что, очевидно, не совпадает с тем, как ее видят другие. Не то чтобы это было лучше или хуже, но просто совершенно по-другому. Так что впервые в жизни, включая все мои другие обучающие работы, впервые в жизни я по-настоящему много работал над созданием такого продукта. И я сделал его по окончании тура, тура по США, который я провел в начале этого года, и сейчас он почти закончен. Сейчас мы только вносим последние коррективы и почти закончили. Так что на данный момент это своего рода пост-продакшн».




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1 ноя 2023
H
Hardal
Сальный альбом?

просмотров: 170

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